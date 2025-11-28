भारत ने चीन के खाद रोकने की करतूत का दिया करारा जवाब, पलटी बाजी देख ड्रैगन के उड़े होश

नई दिल्ली। चीन आए दिन भारत को नई-नई धमकी देता रहता है। कहीं रेयर एलीमेंट को रोकने की बात तो कहीं खाद रोकने की बात करता है। ऐसे में यदि खाद सप्लाई रुकने से हमारे किसानों के सामने खाद का संकट खड़ा हो सकता था। लेकिन भारत ने चुपचाप एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। भारत ने सीधे मोरक्को की तरफ रुख किया है। इससे भारत ने ढेर सारी खाद का इंतजाम पक्का कर लिया है। यानी चीन ने जो नुकसान पहुंचान का सोचा था उसका भारत ने अब करारा जवाब ढूंढ लिया है। इस पलटती बाजी से ड्रैगन भी हैरान हो सकता है। चलिए भारत ने कैसे संभव किया विस्तार से जानते हैं...

OCP ग्रुप खाद सप्लाई में निभाएगा बड़ी भूमिका अधिकारियों के अनुसार, OCP ग्रुप भारत को आपूर्ति बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 100 साल से अधिक पुरानी मोरक्को स्थित यह कंपनी भारत की अग्रणी उर्वरक कंपनी परदीप फॉस्फेट्स में 28% हिस्सेदारी रखती है। वहीं चंबल फर्टिलाइजर्स के साथ इसका संयुक्त उद्यम ‘इंडो-मारोक फॉस्फोर एसए’ भारत में उर्वरक उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

OCP भारत के रॉक फॉस्फेट आयात का पांचवां हिस्सा, फॉस्फोरिक एसिड आयात का एक-तिहाई, डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) आयात का बड़ा हिस्सा और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (TSP) की 100% जरूरत पूरी करता है। साल 2025 में कंपनी ने 15 लाख टन डीएपी और 10 लाख टन टीएसपी की आपूर्ति के लिए समझौते किए हैं।

मोरक्को से 40 से अधिक समझौते उत्तर अफ्रीका में मोरक्को भारत का प्रमुख सुरक्षा एवं व्यापारिक साझेदार बनकर उभर रहा है। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संबंध बढ़े हैं। वर्तमान में 40 से अधिक समझौते लागू हैं और रक्षा उत्पादन सहित रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है।