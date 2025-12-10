Language
    इन दो देशों के साथ जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा भारत, एक है बेहद अमीर अरब मुल्क

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:52 PM (IST)

    वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा कि ओमान और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के लिए बातचीत अंतिम चरण में है, जिनके जल ...और पढ़ें

    ओमान-न्यूजीलैंड के साथ जल्द हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

    नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने बुधवार को कहा कि ओमान और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreement) के लिए बातचीत अपने अंतिम चरण में है और दोनों के जल्द ही संपन्न होने की उम्मीद है।
    गोयल ने संकेत दिया कि दक्षिण अमेरिकी देश चिली के साथ भी व्यापार समझौते के लिए बातचीत भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि ओमान के साथ समझौते के लिए बातचीत अंतिम चरण में है और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले शुक्रवार को नयी दिल्ली आ रहे हैं। मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच रही है।

    इजराइल के साथ कहां पहुंची चर्चा?

    इजराइल के साथ व्यापार समझौते पर गोयल ने कहा कि उन्होंने इजराइल के अर्थव्यवस्था एवं उद्योग मंत्री नीर बरकत के साथ हाल ही में बैठक की थी और दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के लिए अपने मुख्य वार्ताकारों को नियुक्त कर दिया है।
    तेल अवीव में दोनों देशों ने समझौते के लिए औपचारिक रूप से बातचीत शुरू करने हेतु संदर्भ शर्तों (टीओआर) पर पिछले महीने हस्ताक्षर किए थे।

    कई देश भारत के साथ व्यापार समझौते करने के इच्छुक

    गोयल ने कहा, ‘‘ हमें उम्मीद है कि इजराइल के साथ पहले चरण की शुरुआत होगी।’’ उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने व्यापार संबंधी मुद्दों पर विभिन्न देशों के नेताओं के साथ कई बैठकें की हैं। मंत्री ने कहा, ‘‘ भारत व्यापार एवं वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। कई देश भारत के साथ व्यापार समझौते करने को इच्छुक हैं।’’

