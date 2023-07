India Forex Reserves Data भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे हफ्ते बढ़ा है। इस हफ्ते एसडीआर को छोड़कर बाकी सभी सेगमेंट में बढ़त देखी गई है। विदेशी मुद्रा रिजर्व में 989 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है और यह बढ़कर 528.968 अरब डॉलर हो गया है। विदेशी मुद्रा रिजर्व में डॉलर यूरो पाउंड और येन को शामिल किया जाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 596.280 अरब डॉलर हो गया है।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस हफ्ते 1.229 अरब डॉलर बढ़कर अपने दो महीने के उच्चतम स्तर 596.280 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यह लगातरा दूसरा हफ्ता है जब देश के विदेशी मुद्र भंडार में बढ़त देखने को मिली है। इस हफ्ते एसडीआर को छोड़कर विदेशी मुद्रा के सभी सेगमेंटों में बढ़त देखने को मिली है। पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार 1.85 अरब डॉलर बढ़कर 595.05 अरब डॉलर हो गया था। अपने उच्चतम स्तर से दूर विदेशी मुद्रा भंडार में बेशक बढ़त हुई हो, लेकिन यह अभी अपने अबतक के उच्चतम स्तर 645 अरब डॉलर से दूर है, जो कि अक्टूबर 2021 में बना था। बता दें, 2022 में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की वजह वैश्विक हलचल के चलते केंद्रीय बैंक की ओर से रुपये की कीमत को स्थिर रखना था। विदेशी मुद्रा के सभी सेगमेंट में हुई बढ़त 7 जुलाई को समाप्त हुए हफ्ते में विदेशी मुद्रा के रिजर्व में 989 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है और यह बढ़कर 528.968 अरब डॉलर हो गया है। विदेशी मुद्रा रिजर्व में डॉलर, यूरो, पाउंड और येन को शामिल किया जाता है। गोल्ड के भंडार में 228 मिलियन की बढ़त हुई और ये 44.06 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। हालांकि, एसडीआर में 4 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और यह 18.235 अरब डॉलर हो गया है। भारत की आईएमएफ में रिजर्व पोजीशन 15 मिलियन डॉलर बढ़कर 5.017 अरब पर इस हफ्ते पहुंच गई है। रुपये में गिरावट डॉलर के मुकाबले लगातार चार दिन तक बढ़ने के बाद रुपया शुक्रवार को गिरकर बंद हुआ है। आज के कारोबार सत्र में डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी देखी गई और 8 पैसे गिरकर 82.16 के स्तर पर बंद हुआ।

Edited By: Abhinav Shalya