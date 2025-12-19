EU से FTA डील की उलटी गिनती शुरू! 8-9 जनवरी को ब्रसेल्स जाएंगे पीयूष गोयल; 26 जनवरी को होगा बड़ा ऐलान?
India EU FTA latest updates: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच लंबे समय से अटके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 8-9 जनवरी 2026 को ब्रसेल्स (Piyush Goyal Brussels visit 2026) का दौरा करेंगे। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब भारत और EU के बीच FTA वार्ता निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है और गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, पीयूष गोयल की यह यात्रा भारत-ईयू एफटीए (India EU free trade agreement progress) से जुड़े बचे हुए राजनीतिक और व्यापार-संवेदनशील मुद्दों को सुलझाने पर केंद्रित होगी। इस दौरे का मकसद यूरोपीय नेताओं की भारत यात्रा से पहले रास्ता साफ करना है। बताया जा रहा है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर नई दिल्ली आ सकते हैं।
कई मुद्दों पर बन चुकी सहमति, लेकिन...
पीयूष गोयल की ब्रसेल्स यात्रा से पहले भारत और ईयू के बीच कई महीनों से बातचीत तेज चल रही है। दोनों पक्ष वैश्विक व्यापार में बदलाव, सप्लाई चेन के पुनर्गठन और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इस समझौते को जल्द पूरा करना चाहते हैं। इस साल कई दौर की बातचीत में माल और सेवाओं के बाजार तक पहुंच, निवेश संरक्षण, सरकारी खरीद और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े मुद्दों पर काफी हद तक सहमति बनी है, हालांकि कुछ मतभेद अब भी बाकी हैं।
भारत का सबसे बड़ा साझेदार है ईयू
ईयू इस समय भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऐसे में एक व्यापक FTA से द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी सहयोग को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत इस समझौते को 'संतुलित और दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद' बनाना चाहता है, साथ ही कृषि, डेयरी और MSME सेक्टर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा पर भी जोर दे रहा है।
साल के अंत तक हुआ था डील पूरी करने का लक्ष्य
वहीं EU भारत में बेहतर बाजार पहुंच और रेगुलेटरी स्पष्टता चाहता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उर्सुला वॉन डेर लेयेन (pm modi and Ursula von der Leyen) के बीच बातचीत में साल के अंत तक डील पूरी करने का लक्ष्य तय हुआ था, लेकिन वार्ता अगले साल तक खिंच गई। पीयूष गोयल के यूरोप दौरे में 7 जनवरी को लिकटेंस्टीन भी शामिल है। कुल मिलाकर, जनवरी की ये कूटनीतिक हलचलें संकेत दे रही हैं कि भारत-EU FTA जल्द हकीकत बन सकता है।
