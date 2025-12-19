EU से FTA डील की उलटी गिनती शुरू! 8-9 जनवरी को ब्रसेल्स जाएंगे पीयूष गोयल; 26 जनवरी को होगा बड़ा ऐलान?

India EU FTA latest updates: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच लंबे समय से अटके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 8-9 जनवरी 2026 को ब्रसेल्स (Piyush Goyal Brussels visit 2026) का दौरा करेंगे। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब भारत और EU के बीच FTA वार्ता निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है और गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, पीयूष गोयल की यह यात्रा भारत-ईयू एफटीए (India EU free trade agreement progress) से जुड़े बचे हुए राजनीतिक और व्यापार-संवेदनशील मुद्दों को सुलझाने पर केंद्रित होगी। इस दौरे का मकसद यूरोपीय नेताओं की भारत यात्रा से पहले रास्ता साफ करना है। बताया जा रहा है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर नई दिल्ली आ सकते हैं।

कई मुद्दों पर बन चुकी सहमति, लेकिन... पीयूष गोयल की ब्रसेल्स यात्रा से पहले भारत और ईयू के बीच कई महीनों से बातचीत तेज चल रही है। दोनों पक्ष वैश्विक व्यापार में बदलाव, सप्लाई चेन के पुनर्गठन और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इस समझौते को जल्द पूरा करना चाहते हैं। इस साल कई दौर की बातचीत में माल और सेवाओं के बाजार तक पहुंच, निवेश संरक्षण, सरकारी खरीद और सस्टेनेबिलिटी से जुड़े मुद्दों पर काफी हद तक सहमति बनी है, हालांकि कुछ मतभेद अब भी बाकी हैं।