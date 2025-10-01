एक अक्टूबर से लागू हो रही इंडिया-EFTA ट्रेड डील, 15 साल में 100 अरब डॉलर का निवेश; क्या-क्या होगा फायदा?
नई दिल्ली| एक अक्टूबर से भारत और EFTA (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे, स्विजरलैंड) के बीच फ्री ट्रेड डील शुरू हो रही है। इस डील से भारत को 15 साल में 100 अरब डॉलर का निवेश मिलेगा। स्विस घड़ियां, चॉकलेट और हीरे जैसे प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम या जीरो होगा। इससे ये सामान सस्ते मिलेंगे। अगले 10 साल में 50 अरब डॉलर और फिर 5 साल में बाकी 50 अरब का निवेश होगा। इस डील से 10 लाख से ज्यादा नौकरियां बनने की उम्मीद है। ये समझौता 10 मार्च 2024 को साइन हुआ था।
