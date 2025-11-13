Trump Tariff के बावजूद 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी, मूडीज रेटिंग्स ने जारी की रिपोर्ट

नई दिल्ली। नई दिल्ली। मूडीज रेटिंग्स ने बुधवार को जारी अपनी ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2026-27 रिपोर्ट में कहा कि भारत विविध निर्यात के साथ ट्रंप के टैरिफ (Trump Tariff) अशांति को कम करने की उम्मीद करता है और अगले दो वर्षों में जी-20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था (Indian Economy) बना रहेगा, जिसकी विकास दर 2027 तक 6.5% रहने का अनुमान है।

एजेंसी ने कहा कि भारत की विकास गति को मजबूत बुनियादी ढांचा निवेश, मजबूत उपभोक्ता मांग और निर्यात विविधीकरण का समर्थन मिलेगा, भले ही निजी क्षेत्र का पूंजीगत खर्च सतर्क बना रहे। मूडीज ने कहा कि वैश्विक प्रतिकूलताओं और कुछ निर्यातों पर उच्च अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत का आर्थिक प्रदर्शन लचीला बना हुआ है।

ट्रंप टैरिफ के बावजूद भाग रही भारत की अर्थव्यस्था रिपोर्ट में कहा गया है, "कुछ उत्पादों पर 50% अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहे भारतीय निर्यातक निर्यात को पुनर्निर्देशित करने में सफल रहे हैं। एजेंसी ने आगे कहा, "भारत की आर्थिक वृद्धि को मजबूत बुनियादी ढांचे पर खर्च और ठोस उपभोग का समर्थन प्राप्त है। हालाँकि निजी क्षेत्र व्यावसायिक पूंजीगत खर्च को लेकर सतर्क बना हुआ है।" रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत में, RBI ने अक्टूबर में अपनी रेपो दर स्थिर रखी, जिससे पता चलता है कि वह मुद्रास्फीति कम होने और विकास दर मजबूत होने के साथ नीतिगत मामलों में सतर्क है।" मूडीज़ ने आगे कहा कि सकारात्मक निवेशक धारणा से प्रेरित मजबूत अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह ने बाहरी झटकों को कम करने और तरलता बनाए रखने में मदद की है। हालाँकि घरेलू मांग विकास का प्राथमिक इंजन बनी हुई है, मूडीज़ ने देखा कि निजी क्षेत्र को अभी बड़े पैमाने पर व्यावसायिक निवेश के लिए पूरी तरह से विश्वास हासिल करना बाकी है।