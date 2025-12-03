Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'कोई चिंता की बात नहीं', भारत के रुपये में भारी से गिरावट से बेफिक्र हैं CEA, कहा- मैं अपनी नींद खराब नहीं...

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:27 PM (IST)

    भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने रुपये में गिरावट को लेकर चिंता न करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि रुपये की चाल नियंत्रण में है औ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    'कोई चिंता की बात नहीं', भारत के रुपये में भारी से गिरावट से बेफिक्र हैं CEA, कहा- मैं अपनी नींद खराब नहीं...

    नई दिल्ली। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने बुधवार को US डॉलर के मुकाबले रुपये के 90 के पार कमजोर होने की चिंताओं को कम करके बताया और कहा कि करेंसी का मूवमेंट मैनेजेबल लिमिट में है और इससे मैक्रोइकोनॉमिक स्ट्रेस नहीं हुआ है।

    नागेश्वरन ने यह भी कहा कि भारत एक डेवलपिंग इकॉनमी है और इसका इम्पोर्ट सिर्फ बढ़ेगा। इसलिए, उन्हें एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट के जरिए फाइनेंस करने की जरूरत है। हमें FDI लाने के लिए अपनी कोशिशें तेज करनी होंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोले- मैं इसे लेकर परेशान नहीं

    CII समिट के दौरान रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं इसे लेकर परेशान नहीं हूं।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा डेप्रिसिएशन ने न तो महंगाई का दबाव बढ़ाया है और न ही भारत के एक्सपोर्ट मोमेंटम को कमजोर किया है। उन्होंने कहा, "अभी यह हमारे एक्सपोर्ट या महंगाई को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है।"

    डॉलर की लगातार मजबूती, विदेशी इनफ्लो में उतार-चढ़ाव और इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की लगातार डिमांड के बीच अप्रैल से रुपया लगभग 4-5 परसेंट गिर गया है। बुधवार को करेंसी नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर खुली, जिस पर लगातार इक्विटी आउटफ्लो और इंडिया-US ट्रेड बातचीत को लेकर अनिश्चितता का दबाव था।

    नेशनल कैपिटल में समिट के दौरान बोलते हुए नागेश्वरन ने कहा कि डेप्रिसिएशन का समय जरूरी नहीं कि इकॉनमी के लिए बुरा हो। उन्होंने कहा, "अगर इसे (रुपये को) अभी डेप्रिसिएट करना है तो शायद यह सही समय है।"

    उन्होंने अगले फाइनेंशियल ईयर में पॉसिबल रिवर्सल पर भी भरोसा जताया, और कहा, "यह अगले साल वापस आएगा," जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन के बेहतर होने की उम्मीदों का संकेत मिलता है।

    मार्केट के हिसाब से चली है करेंसी

    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करेंसी को ज्यादा मार्केट के हिसाब से चलने दिया है, और सिर्फ़ बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए दखल दिया है। पॉलिसी बनाने वालों ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि सेंट्रल बैंक कोई फिक्स्ड एक्सचेंज-रेट टारगेट नहीं रखता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो 5 दिसंबर को रेट के फैसले पर शायद अपने इन्फ्लेशन मैंडेट को प्राथमिकता देगी, साथ ही बाहरी झटकों को कम करने में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की भूमिका पर भी जोर देगी।

    इकोनॉमिस्ट का कहना है कि रुपये की चाल मोटे तौर पर एशियाई करेंसी के ट्रेंड के हिसाब से बनी हुई है, जिनमें से कई US यील्ड बढ़ने और इन्वेस्टर की सावधानी की वजह से दबाव में आ गई हैं। हालांकि, भारत की मजबूत ग्रोथ की संभावनाओं ने कुछ रीजनल देशों की तुलना में डेप्रिसिएशन के लेवल को कम करने में मदद की है।

    नागेश्वरन ने 'बिल्डिंग ए रेसिलिएंट मैक्रोइकोनॉमिक फ्रेमवर्क - फिस्कल डिसिप्लिन, प्राइवेटाइजेशन एंड स्टैटिस्टिक्स' टाइटल वाले एक सेशन में भी हिस्सा लिया, जहां पैनलिस्ट ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे बदलती ग्लोबल मुश्किलें देशों को मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी की नींव को मजबूत करने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

    यह भी पढ़ें- EPFO Pension: जो प्राइवेट कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उनकी भी बढ़ेगी पेंशन? अभी न्यूनतम मिलती है इतनी पेंशन

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US