'कोई चिंता की बात नहीं', भारत के रुपये में भारी से गिरावट से बेफिक्र हैं CEA, कहा- मैं अपनी नींद खराब नहीं...

नई दिल्ली। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने बुधवार को US डॉलर के मुकाबले रुपये के 90 के पार कमजोर होने की चिंताओं को कम करके बताया और कहा कि करेंसी का मूवमेंट मैनेजेबल लिमिट में है और इससे मैक्रोइकोनॉमिक स्ट्रेस नहीं हुआ है।



नागेश्वरन ने यह भी कहा कि भारत एक डेवलपिंग इकॉनमी है और इसका इम्पोर्ट सिर्फ बढ़ेगा। इसलिए, उन्हें एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट के जरिए फाइनेंस करने की जरूरत है। हमें FDI लाने के लिए अपनी कोशिशें तेज करनी होंगी।

चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोले- मैं इसे लेकर परेशान नहीं CII समिट के दौरान रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं इसे लेकर परेशान नहीं हूं।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा डेप्रिसिएशन ने न तो महंगाई का दबाव बढ़ाया है और न ही भारत के एक्सपोर्ट मोमेंटम को कमजोर किया है। उन्होंने कहा, "अभी यह हमारे एक्सपोर्ट या महंगाई को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है।"



डॉलर की लगातार मजबूती, विदेशी इनफ्लो में उतार-चढ़ाव और इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की लगातार डिमांड के बीच अप्रैल से रुपया लगभग 4-5 परसेंट गिर गया है। बुधवार को करेंसी नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर खुली, जिस पर लगातार इक्विटी आउटफ्लो और इंडिया-US ट्रेड बातचीत को लेकर अनिश्चितता का दबाव था।



नेशनल कैपिटल में समिट के दौरान बोलते हुए नागेश्वरन ने कहा कि डेप्रिसिएशन का समय जरूरी नहीं कि इकॉनमी के लिए बुरा हो। उन्होंने कहा, "अगर इसे (रुपये को) अभी डेप्रिसिएट करना है तो शायद यह सही समय है।"



उन्होंने अगले फाइनेंशियल ईयर में पॉसिबल रिवर्सल पर भी भरोसा जताया, और कहा, "यह अगले साल वापस आएगा," जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन के बेहतर होने की उम्मीदों का संकेत मिलता है।