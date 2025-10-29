Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'Income Tax कम करें, 50 लाख तक कमाने वालों को छूट दें', किसने सरकार को दी सलाह; कहा- 30% Tax बहुत ज्यादा

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:03 PM (IST)

    Income Tax: इंडस्ट्री बॉडी PHDCCI ने सरकार को आयकर की दरें कम करने की सलाह दी है। उनका मानना है कि 50 लाख रुपये तक की आय वालों को कर में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि 30% कर बहुत ज्यादा है। उनका कहना है कि इससे लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसे होंगे और निवेश भी बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    'Income Tax कम करें, 50 लाख तक कमाने वालों को छूट दें', किसने सरकार को दी सलाह; कहा- 30% Tax है बहुत ज्यादा

    नई दिल्ली, PTI। Income Tax: इंडस्ट्री बॉडी PHDCCI ने बुधवार को सालाना 50 लाख रुपये तक कमाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स रेट में काफी कमी करने और 30 परसेंट का सबसे ज्यादा सिर्फ उनसे वसूलने की बात कही जो इससे ज्यादा कमाते हैं। नए इनकम टैक्स सिस्टम में, एक साल में 24 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वाले लोगों पर 30 परसेंट का सबसे ज्यादा टैक्स रेट लगता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेवेन्यू सेक्रेटरी अरविंद श्रीवास्तव को सौंपे गए अपने प्री-बजट सुझावों में, डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में कई सुधारों के अलावा, इंडस्ट्री चैंबर ने इनडायरेक्ट टैक्सेशन के मोर्चे पर भी कई सुझाव दिए हैं। सरकार ने अगला यूनियन बजट पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण फरवरी में इसे संसद में पेश करेंगी।

    डायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पर मुख्य सुझावों में से एक है "व्यक्तियों, पार्टनरशिप फर्मों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए टैक्स रेट में कमी का अनुरोध"।

    PHDCCI ने कहा, "कॉर्पोरेट टैक्स रेट 35 परसेंट (लगभग) से घटकर 25 परसेंट होने के बावजूद, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 2018-19 में 6.63 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 8.87 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जिससे इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। यह साफ दिखाता है कि टैक्स रेट में कमी से ज़्यादा कंप्लायंस हुआ है और टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है।"

    पर्सनल टैक्स को लेकर क्या बोली इंडस्ट्री बॉडी

    इसने आगे कहा कि पर्सनल टैक्स रेट में सबसे ज्यादा स्लैब 30 परसेंट है, और 5 परसेंट से 25 परसेंट तक के सरचार्ज के साथ, कुछ मामलों में टैक्स रेट 39 परसेंट तक पहुंच जाता है। चैंबर ने कहा, "टैक्सपेयर पर इस ऊंचे टैक्स रेट का बोझ पड़ता है, जहां उसकी 40 परसेंट इनकम सरकार के पास चली जाती है और बाकी 60 परसेंट खुद के इस्तेमाल के लिए बचती है।"

    इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 115BAB सितंबर 2019 में पेश किया गया था, जिसमें नई कंपनियों को 31 मार्च, 2023 तक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने पर 15 परसेंट प्लस सरचार्ज की रियायती इनकम टैक्स दर की इजाजत दी गई थी, जिसे बाद में 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया।

    चैंबर ने वित्त मंत्रालय को दिए अपने रिप्रेजेंटेशन में कहा, "15 परसेंट की रियायती टैक्स दर विदेशी कंपनियों को भारत में सब्सिडियरी यूनिट्स स्थापित करने और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़ा इंसेंटिव देगी और इससे इकॉनमी की ग्रोथ, रोजगार पैदा करने में मदद मिल सकती है और भारत दुनिया में सामान बनाने वाले प्रमुख देशों में से एक बन सकता है।"

    अन्य सुझावों में शेयरों के बाय-बैक पर टैक्सेशन, MSMEs को पेमेंट, TDS/TCS सर्टिफिकेट की जरूरत, प्रिजम्प्टिव टैक्स स्कीम और डिविडेंड इनकम पर डिडक्शन शामिल हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पर, PHDCCI ने सुझाव दिया है कि इनकम टैक्स एक्ट की तरह ही फेसलेस असेसमेंट और ऑडिट को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि GST पेमेंट के बाद, टैक्स इनवॉइस मिलने से पहले भी, सेवाओं के लिए एडवांस पेमेंट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

    यह भी पढ़ें- Gold Silver Price: सोना-चांदी महंगा हुआ या सस्ता, आ गई नई कीमतें; चेक करें ताजा रेट