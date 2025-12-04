Language
    PM Kisan Yojana: 6 साल में इन किसानों के खाते में पहुंचे 12764 करोड़ रुपये, सरकार ने संसद में दिया जवाब

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:39 PM (IST)

    PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। सरकार ने बताया कि तमिलनाडु के किसानों को 12,764 करोड़ ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना के जरिए करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के जरिए किसानों को हर साल 3 किस्तों के जरिए 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि 2019 से PM Kisan स्कीम के तहत तमिलनाडु में किसानों को 12,764 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसी तरह, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की मदद से राज्य के ग्रामीण घरों में एक करोड़ से ज्यादा नल के पानी के कनेक्शन दिए हैं।

    डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पैसे सीधे आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा, "केंद्र सरकार ने स्कीम शुरू होने के बाद से 21 किश्तों में ₹4.09 लाख करोड़ दिए हैं।"

    PM Kisan Yojana का लाभ पाने के लिए ये चीजें हुईं जरूरी

    केंद्र सरकार ने जमीन की सीडिंग, आधार-बेस्ड पेमेंट और e-KYC को जरूरी कर दिया है ताकि फायदा सिर्फ योग्य किसानों तक ही पहुंचे।

    केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कहा कि 2019 से राज्य सरकार के साथ पार्टनरशिप में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण TN में एक करोड़ घरों को नल के पानी के कनेक्शन मिले हैं। इससे राज्य के कुल 1.25 करोड़ घरों में से नल के पानी के कनेक्शन वाले घरों की कुल संख्या 1.11 करोड़ हो गई है। वह सोमवार को राज्यसभा MP आर धर्मर के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य को लागू करने की रफ़्तार तेज करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की गई है।

    कब आएगी 22वीं किस्त?

    PM किसान सम्मान निधि योजना की अगली 22वीं किस्त फरवरी में मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि 22वीं किस्त फरवरी के आखिरी हफ्ते में ट्रांसफर हो सकती है। 22वीं किस्त में 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। यह किस्त बंगाल से जारी हो सकती है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए किस्त वहीं से जारी हो सकती है।

    इन किसानों को 22वीं किस्त में मिलेंगे 4-4 हजार

    PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त में कुछ किसानों को DBT के जरिए ₹4,000 ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे बड़ी संख्या में किसानों को फायदा होगा। असल में, e-KYC और जमीन का वेरिफिकेशन पूरा न कर पाने की वजह से कई किसानों को 21वीं किस्त नहीं मिली थी। अगर किसानों ने अपना e-KYC पूरा कर लिया है, तो 21वीं किस्त जारी कर दी जाएगी।

