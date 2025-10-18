'दिवाली के बाद भी रहेगा GST Rate Cut का असर', धनतेरस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब कौन सा तोहफा दिया?

नई दिल्ली। GST Rate Cut: जीएसटी की नई दरें लागू हुए लगभग एक महीना होने को है। 22 सितंबर से New GST Rate लागू हुए थे। इस दिन के बाद से खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली लगभग हर चीजें सस्ती हो गई थी। अब उसी को लेकर एक बार फिर से धनतेरस के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जीएसटी 2.0 सुधारों के प्रभाव के बारे में बात की और कहा कि "जीएसटी कटौती का असर त्योहारी सीजन के बाद भी जारी रहेगा"।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, दूसरी ओर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को जीएसटी बचत उत्सव पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था में 20 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त खपत को बढ़ावा आंशिक रूप से हाल ही में GST में कटौती के माध्यम से मिलेगा।

वैष्णव ने कहा, "जीएसटी सुधार के दौरान, देश में खपत और मांग में वृद्धि को लेकर कई अनुमान लगाए गए थे। अगर हम पिछले साल के अपने जीडीपी आंकड़ों पर नज़र डालें, तो यह 335 लाख करोड़ रुपये था। इसमें से हमारी खपत 202 लाख करोड़ रुपये और निवेश 98 लाख करोड़ रुपये था।"

त्योहारी सीजन के बाद भी जारी रहेगा GST Cut का असर? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सीतारमण ने कहा, "दबी हुई मांग केवल एक महीने के लिए थी क्योंकि लोग अगस्त में जीएसटी कटौती के संकेत मिलने का इंतज़ार कर रहे थे। इसलिए हमें इसे बदले की भावना से की गई खर्चीली माँग से नहीं जोड़ना चाहिए और क्या यह जारी रहेगी? जीएसटी कटौती का असर त्योहारी सीजन के बाद भी जारी रहेगा। उपभोग की कहानी जारी रहेगी। हमने उल्टे शुल्क ढांचे में से अधिकांश को ठीक कर दिया है।"

उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी कटौती का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है, और कुछ वस्तुओं की कीमतों में अपेक्षा से अधिक गिरावट देखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार संशोधित कर ढांचे का लाभ आम आदमी तक पहुँचाने के लिए 54 उत्पादों की कीमतों पर कड़ी नजर रख रही है।