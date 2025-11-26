नई दिल्ली। कर्ज में डूबे और दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके आईएलएंडएफएस ग्रुप (IL&FS Group) ने सितंबर 2025 तक अपने लेनदारों को 48,463 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के सामने दायर लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

ग्रुप की तरफ से यह भुगतान मार्च, 2025 तक चुकाए गए 45,281 करोड़ रुपये की तुलना में 7.02 फीसदी अधिक है। आईएलएंडएफएस द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि 30 सितंबर 2025 तक आईएलएंडएफएस ग्रुप ने अपने कर्जदाताओं को कुल 48,463 करोड़ रुपये का कर्ज लौटा दिया है।

कितना कर्ज चुकाने का है लक्ष्य आईएलएंडएफएस ने कुल 99,355 करोड़ रुपये के कर्ज में से 61,000 करोड़ रुपये चुकाने का लक्ष्य रखा है। 48,463 करोड़ रुपये के भुगतान के साथ, इस लक्ष्य (61,000 करोड़ रुपये) के लोन रेजोल्यूशन का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा चुका दिया गया है।

कैसे चुका रहा कर्ज IL&FS, जो 2018 में बंद होने के बाद से भारत के सबसे मुश्किल कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन में से एक पर काम कर रही है, पर कुल ₹99,355 करोड़ का था। ग्रुप ने एसेट मोनेटाइजेशन, कैश और InvIT यूनिट्स के रूप में अंतरिम डिस्ट्रीब्यूशन, और इंटरनल कैश फ्लो के जरिए कर्ज चुका रहा है।

एफिडेविट के मुताबिक, अब तक अदा किए गए ₹48,463 करोड़ में से, ₹25,893 करोड़ “मॉनेटाइजेशन/ टर्मिनेशन/ एसेट्स को InvIT में ट्रांसफर से आए हैं।