इनकी रुक सकती है PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त, नए साल से पहले जरूर करा लें ये काम; पढ़ें ताजा अपडेट

नई दिल्ली। PM Kisan Yojana की अब 21 किस्तें जारी की जा चुकी है। अब किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। नए साल पर करोड़ों किसान भाइयों को केंद्र की मोदी सरकार 22वीं किस्त का तोहफा दे सकती है। लेकिन कई किसान इससे वंचित रह सकते हैं। दरअसल, किसान योजना के लिए सरकार ने फार्मर आईडी जरूरी कर दी है। आइए जानते हैं कि आखिर फार्मर आईडी क्या है और इसे आप कैसे बनवा सकते हैं।



सरकार की ओर से संसद में बताया गया था कि किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का फायदा बिना किसी बिचौलिए के देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे। लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन में पूरी पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना शुरू होने के बाद से 21 किस्तों में ₹ 4.09 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम बांटी है।

इनके लिए जरूरी है फार्मर आईडी इतना ही 13 दिसंबर को संसद में दिए लिखित जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया था कि PM KISAN Yojana के तहत सिर्फ नए रजिस्ट्रेशन के लिए 14 राज्यों में फार्मर ID जरूरी कर दी गई है, जहां किसान रजिस्ट्री का काम शुरू हो गया है। जिन राज्यों में किसान रजिस्ट्री का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, वहाँ किसान बिना फार्मर ID के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

कैसे बनाएं फार्मर आईडी? फार्मर आईडी बनाने के लिए आपको अपने राज्य के ऑफिशियल AgriStack जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उससे पहले आपको अपने पास जरूर डॉक्यूमेंट्स रख लेने हैं। जैसे - आधार कार्ड, जमीन के मालिकाना हक के रिकॉर्ड (खतौनी/सर्वे नंबर), बैंक अकाउंट की जानकारी, फोटो आदि।



फार्मर आईडी बनाने का प्रोसेसे