IndiGo Rs 10000 Voucher: क्या सबको इंडिगो देगी ₹10 हजार का फ्री वाउचर, कैसे करें घर बैठे क्लेम?
नई दिल्ली। इंडिगो ने बड़ी परेशानी के बाद घोषणा की है कि 3, 4 और 5 दिसंबर 2025 को भारी देरी और रद्दीकरण का सामना करने वाले गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों को ₹10,000 का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा। यह मुआवजा DGCA के नियमों के तहत मिलने वाले सामान्य रिफंड के अलावा अतिरिक्त है।
कौन से यात्री ₹10,000 वाउचर के लिए पात्र हैं?
- जिन यात्रियों की फ्लाइट 3, 4 या 5 दिसंबर 2025 को हुई थी
- जो कई-कई घंटे एयरपोर्ट पर फंसे रहे (stranded for long hours)
- जिन्हें गंभीर असुविधा (severely impacted) हुई
इंडिगो ने कहा है कि ऐसे सभी प्रभावित यात्रियों को यह वाउचर स्वतः मिलेगा। अभी तक कंपनी ने यह नहीं बताया कि वाउचर ईमेल/SMS से आएगा या अलग से क्लेम करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह ऑटोमैटिकली रजिस्टर्ड ईमेल/मोबाइल पर भेजा जा रहा है।
₹10,000 इंडिगो वाउचर ऑनलाइन कैसे क्लेम करें?
अभी तक इंडिगो ने अलग से कोई “क्लेम फॉर्म” नहीं खोला है। कंपनी ने कहा है कि पात्र यात्रियों को यह वाउचर अपने आप भेजा जाएगा। अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप ये तरीका अजमा सकते हैं।
1. अपना रजिस्टर्ड ईमेल और SMS इनबॉक्स/स्पैम फोल्डर चेक करें।
2. इंडिगो की वेबसाइट पर Manage Booking में जाकर देखें कि वाउचर दिख रहा है या नहीं।
3. PNR नंबर और फ्लाइट डिटेल्स जरूर लिखें
4. अगर बाउचर नहीं मिला तो customer.experience@goindigo.in या customer.relations@goindigo.in पर ईमेल करें।
नोट - वाउचर की वैलिडिटी जारी होने की तारीख से 12 महीने तक होगी।
हम उन ग्राहकों को ₹10,000 का ट्रैवल वाउचर देंगे जो 3, 4 और 5 दिसंबर को कई घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे और जिन्हें गंभीर असुविधा हुई। यह वाउचर अगले 12 महीनों में इंडिगो की किसी भी फ्लाइट पर इस्तेमाल किया जा सकता है।- इंडिगो प्रवक्ता
December 11, 2025
फ्लाइट कैंसिल हुई तो रिफंड कैसे लें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
स्टेप 1: फ्लाइट स्टेटस चेक करें
इंडिगो की वेबसाइट www.goindigo.in या ऐप पर जाएं, फिर Manage Booking चुनें इसके बाद PNR और लास्ट नेम डालें। अगर फ्लाइट कैंसिल दिख रही है तो आगे बढ़ें।
स्टेप 2: रिफंड या रीबुक चुनें
आपको दो ऑप्शन मिलेंगे पहला पूरा रिफंड लें, दूसरा अगली उपलब्ध फ्लाइट पर फ्री रीबुकिंग करना।
स्टेप 3: रिफंड के लिए अप्लाई करें
वेबसाइट पर “Refund” सेक्शन में जाएं और Cancellation / Refund for Cancelled Flight चुनें फिर PNR, ईमेल और पैसेंजर डिटेल डालकर सबमिट करें।
यदि 7–10 दिन बाद भी नहीं मिले तो customer.relations@goindigo.in या चैट सपोर्ट: https://bit.ly/2yyEcXp पर ईमेल करें।
