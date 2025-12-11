IndiGo Rs 10000 Voucher: क्या सबको इंडिगो देगी ₹10 हजार का फ्री वाउचर, कैसे करें घर बैठे क्लेम?

नई दिल्ली। इंडिगो ने बड़ी परेशानी के बाद घोषणा की है कि 3, 4 और 5 दिसंबर 2025 को भारी देरी और रद्दीकरण का सामना करने वाले गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों को ₹10,000 का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा। यह मुआवजा DGCA के नियमों के तहत मिलने वाले सामान्य रिफंड के अलावा अतिरिक्त है।

कौन से यात्री ₹10,000 वाउचर के लिए पात्र हैं?

- जिन यात्रियों की फ्लाइट 3, 4 या 5 दिसंबर 2025 को हुई थी

- जो कई-कई घंटे एयरपोर्ट पर फंसे रहे (stranded for long hours)

- जिन्हें गंभीर असुविधा (severely impacted) हुई

इंडिगो ने कहा है कि ऐसे सभी प्रभावित यात्रियों को यह वाउचर स्वतः मिलेगा। अभी तक कंपनी ने यह नहीं बताया कि वाउचर ईमेल/SMS से आएगा या अलग से क्लेम करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह ऑटोमैटिकली रजिस्टर्ड ईमेल/मोबाइल पर भेजा जा रहा है।

₹10,000 इंडिगो वाउचर ऑनलाइन कैसे क्लेम करें? अभी तक इंडिगो ने अलग से कोई “क्लेम फॉर्म” नहीं खोला है। कंपनी ने कहा है कि पात्र यात्रियों को यह वाउचर अपने आप भेजा जाएगा। अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप ये तरीका अजमा सकते हैं।