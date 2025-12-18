Language
    होटल में खाने के बिल पर 50% तक डिस्काउंट पाने का खास तरीका, बस इन ऐप्स से करें पेमेंट, कैशबेक मिलेगा अलग से

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:12 PM (IST)

    डाइनिंग ऐप के जरिए पेमेंट करने पर महंगे और अच्छे रेस्टोरेंट में खाने पर तगड़ा डिस्काउंट मिलता है। इन ऐप के जरिए फूड बिल 50 फीसदी तक डिस्काउंट पाया जा ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। महंगे और अच्छे रेस्टोरेंट या कैफे में लंच और डिनर करना हर किसी को पसंद है। लेकिन, खाने की कीमत ज्यादा होने की वजह से अक्सर लोग यहां जाने से कतराते हैं। लेकिन, क्या आप इन रेस्टोरेंट में कम कीमत पर खाना, खाने का तरीका जानते हैं। इसके लिए आपको बस अपने मोबाइल में कुछ चुनिंदा ऐप इन्स्टॉल करने होंगे, और इनके जरिए फूड बिल पेमेंट करने पर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, देशभर में कई अच्छे रेस्टोरेंट और कैफे पर अलग-अलग डाइनिंग ऐप (Dining App) से पेमेंट करने पर डिस्काउंट मिलता है। आइये आपको बताते हैं उन ऐप्स के नाम और इस्तेमाल का तरीका, जिसके जरिए आप खाने के बिल पर अच्छा-खासा पैसा बचा सकते हैं।

    क्या होते हैं डाइनिंग ऐप?

    डाइनिंग ऐप, यूजर्स को रेस्टोरेंट खोजने, टेबल बुक करने, खाना ऑर्डर करने और उस पर बेहतर डील व डिस्काउंट ऑफर करता है। भारत में जोमैटो, स्विगी, EazyDiner और Dineout जैसे अन्य डाइनिंग ऐपे हैं। खास बात है कि इन ऐप के जरिए फूड बिल 50 फीसदी तक डिस्काउंट पाया जा सकता है। इसके अलावा, डाइनिंग बिल पर डिस्काउंट के साथ-साथ कैशबैक और लॉयल्टी पॉइंट भी मिलते हैं।

    प्रमुख डाइनिंग ऐप

    भारत में प्रमुख डाइनिंग ऐप में Dineout, EazyDiner, Eatigo और स्विगी व जोमैटो हैं। खास बात है कि EazyDiner और Eatigo डाइनिंग बिल पर 50 फीसदी तक डिस्काउंट ऑफर करते हैं। वहीं, इस मामले में लोकप्रिय ऐप Dineout भी 40 प्रतिशत तक ऑफर करता है। इन सभी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

    खास बात है कि इन ऐप के जरिए घर बैठे आसपास या किसी खास लोकेशन पर अच्छे रेस्टोरेंट का पता लगाया जा सकता है, साथ ही वहां मिलने वाले डाइनिंग ऑफर के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। एक और अच्छी बात यह है कि अगर आप इन ऐप के जरिए रेस्टोरेंट में टेबल बुक कराते हैं तो डिस्काउंट और ज्यादा मिलता है।

