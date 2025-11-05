आग लगने से 5700 करोड़ रुपये स्वाहा! US प्लांट में हुई घटना से इस भारतीय कंपनी को झटका, बड़े नुकसान की आशंका

नई दिल्ली। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को (Hindalco) ने कहा है कि उसकी अमेरिकी यूनिट नोवेलिस (Fire at Novelis Plant) के न्यूयॉर्क प्लांट में आग लगने से माइनिंग कंपनी के 2026 के कैश फ्लो पर 550 मिलियन डॉलर से 650 मिलियन डॉलर (लगभग 5761 करोड़ रुपये) का असर पड़ेगा। दुनिया की सबसे बड़ी एल्युमीनियम रिसाइक्लर कंपनी नोवेलिस ने बताया कि सितंबर में हुई इस घटना के कारण दूसरी तिमाही में नोवेलिस को 21 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, तथा कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 27% की ग्रोथ हुई है।



16 सितंबर को न्यूयॉर्क के ओस्वेगो स्थित हिंडाल्को के नोवेलिस प्लांट में आग लग गई थी। हिंडाल्को ने पहले कहा था कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और आग हॉट मिल तक ही सीमित रही। दिसंबर के अंत तक इसके फिर से चालू होने और उसके बाद चार से छह हफ़्ते में काम तेज़ होने की उम्मीद है।

कंपनी ने और क्या कहा? हिंडाल्को ने एक बयान में कहा, "ओस्वेगो में ऑपरेशन को तेज़ी से और सुरक्षित रूप से बहाल करने के लिए टीमें दिन-रात काम कर रही हैं, साथ ही ग्राहकों की परेशानी को कम करने के लिए ऑप्शनल रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर रही हैं।"

नोवेलिस के चेयरमैन और सीईओ स्टीव फिशर ने कहा, "इस अप्रत्याशित चुनौती के बावजूद हमें अपने बिजनेस की मजबूती और सुधार की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है।" उन्होंने कहा कि हम अपनी टीमों के क्विक रिस्पॉन्स और उद्योग जगत के साथियों व आपूर्तिकर्ताओं के सहयोग के लिए आभारी हैं।