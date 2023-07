HDFC AMC एचडीएफसी की मैनेजमेंट एसेट कंपनी ने इस तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। इस तिमाही कंपनी का नेट प्रॉफिट और नेट इनकम भी बढ़ गया है। इसी के साथ कंपनी के EBITDA में भी इजाफा हुआ है। बाजार में कंपनी के शेयर में भी तेजी देखने को मिली है।आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। (जागरण फाइल फोटो)

HDFC AMC: HDFC की इस कंपनी ने जारी किए तिमाही नतीजे

Your browser does not support the audio element.