HCL Tech Q1 Results: कंपनी को 3435 करोड़ का नेट प्रॉफिट, निवेशकों के लिए Dividend का एलान

HCL Tech Q1 Results Company Announces Rs 10 Interim Dividend For FY24

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। पॉपुलर आईटी कंपनी HCL Technologies ने बुधवार, 12 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 10 रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया है। बीएसई फाइलिंग के अनुसार, लाभांश के लिए रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई, 2023 और भुगतान तिथि 1 अगस्त, 2023 तय की गई है। फाइलिंग के अनुसार निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के प्रत्येक 2 रुपये के इक्विटी शेयर पर 10 रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया है। आइए पूरी खबर जान लेते हैं। HCL Technologies को हुआ 3,435 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ HCL Technologies ने बुधवार को अप्रैल-जून 2024 तिमाही (Q1 FY24) के लिए 3,435 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। इस तिमाही के लिए कंपनी का एबिटा मार्जिन 16.9 फीसदी रहा, जो पिछली तिमाही में 18.25 फीसदी था। अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित 20 जुलाई, 2023 की रिकॉर्ड तिथि की निदेशक मंडल द्वारा पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि उक्त अंतरिम लाभांश की भुगतान तिथि 1 अगस्त, 2023 होगी। कैसा रहा कंपनी का कारोबार? देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी ने 30 जून को समाप्त पहली तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में साल-दर-साल 7.6 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। हालांकि, पिछली तिमाही की तुलना में हाई-टेक और टेलीकॉम जैसे क्षेत्र में सौदों में कटौती के कारण शुद्ध लाभ में 11.2 प्रतिशत की कमी आई है। समेकित राजस्व के संदर्भ में, कंपनी ने साल-दर-साल 12 प्रतिशत की वृद्धि का अनुभव किया है जो तिमाही के लिए 26,296 करोड़ रुपये थी, जबकि Q1FY23 में ये 23,464 करोड़ रुपये थी। आपको बता दें कि एचसीएल टेक्नोलॉजी के शेयरों ने बुधवार को दिन का कारोबार 1,108.3 रुपये की कीमत पर बंद किया, जो एक दिन पहले की तुलना में 0.59 प्रतिशत की गिरावट है।

