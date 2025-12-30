2026 में भी दिखेगा GST Rate Cut का असर, 2025 में ये चीजें हुई थी सस्ती-महंगी; 200 से ज्यादा सामानों की लिस्ट

क्रमांक सामान पहले (%) अब (%)

1 जीवित घोड़े 12% 5%

2 अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध 5% Nil

3 गाढ़ा दूध 12% 5%

4 मक्खन, घी, मक्खन तेल, डेयरी स्प्रेड 12% 5%

5 पनीर (चीज़) 12% 5%

6 छेना या पनीर (प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड) 5%, Nil

7 ब्राज़ील नट्स (सूखे) 12% 5%

8 अन्य सूखे मेवे (बादाम, हेज़लनट, चेस्टनट, पिस्ता, पाइन नट्स आदि) 12% 5%

9 खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम (सूखे) 12% 5%

10 खट्टे फल (संतरे, मैंडरिन, ग्रेपफ्रूट, नींबू, लाइम, सूखे) 12% 5%

11 अन्य सूखे फल और मेवा मिश्रण (इमली को छोड़कर) 12% 5%

12 माल्ट (भुना हुआ या बिना भुना हुआ) 18% 5%

13 स्टार्च, इनुलिन 12% 5%

14 सब्जी रस, अर्क, अगर, गाढ़ा करने वाले पदार्थ 18% 5%

15 बीड़ी रैपर पत्तियां (तेंदू पत्ता) 18% 5%

16 भारतीय कत्था 18% 5%

17 सूअर और मुर्गी की चर्बी 12% 5%

18 गोजातीय, भेड़, बकरी की चर्बी 12% 5%

19 लार्ड स्टीयरिन, लार्ड तेल, टैलो तेल 12% 5%

20 मछली और समुद्री स्तनधारियों के तेल 12% 5%

21 ऊन ग्रीस, लैनोलिन 12% 5%

22 अन्य पशु वसा और तेल 12% 5%

23 हाइड्रोजनीकृत पशु या सूक्ष्मजीव वसा और तेल 12% 5%

24 मार्जरीन, लिनॉक्सिन 18% 5%

25 रासायनिक रूप से संशोधित वसा और तेल (अखाद्य 12% 5%

26 ग्लिसरॉल (कच्चा) 18% 5%

27 सब्जी मोम, मधुमक्खी मोम, स्पर्मासेटी 18% 5%

28 डिग्रास और मोम/वसा के अवशेष 18% 5%

29 सॉसेज और समान मांस उत्पाद 12% 5%

30 संरक्षित मांस और मछली 12% 5%

31 मांस, मछली, क्रस्टेशियन्स के अर्क और रस 12% 5%

32 परिष्कृत चीनी (स्वादयुक्त, रंगीन, क्यूब्स) 12% 5%

33 अन्य शर्करा, सिरप, कारमेल 18% 5%

34 शुगर कन्फेक्शनरी 12–18% 5%

35 कोकोआ मक्खन, वसा, तेल 18% 5%

36 कोकोआ पाउडर 18% 5%

37 चॉकले 18% 5%

38 माल्ट अर्क, खाद्य तैयारियां 18% 5%

39 पास्ता, नूडल्स, कूसकूस 12% 5%

40 पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और अन्य बेकर्स वेयर, कम्युनियन वेफर्स 18% 5%

41 कॉर्न फ्लेक्स, बुलगर गेहूं, FRK 18% 5%

42 केक, बिस्कुट, पेस्ट्री (रोटी/रोटी को छोड़कर) 18% 5%

43 एक्सट्रूडेड नमकीन उत्पाद 12% 5%

44 पिज्जा ब्रेड 5% Nil

45 रोटी, चपाती, खाखरा 5% Nil

46 सिरका या एसिड में संरक्षित सब्जियां 12% 5%

47 टमाटर और मशरूम संरक्षित 12% 5%

48 जैम, जेली, मार्मलेड 12% 5%

49 नारियल पानी (पैकेज्ड) 12% 5%

50 कॉफी, चाय अर्क, चिकोरी 12–18% 5%

51 खमीर, बेकिंग पाउडर 12% 5%

52 सॉस, मसाले, सीज़निंग 12% 5%

53 सूप और शोरबा 18% 5%

54 आइसक्रीम, खाद्य बर्फ 18% 5%

55 पराठा, परोट्टा, अन्य भारतीय ब्रेड 18% शून्य (Nil)

56 टेक्सचराइज़्ड वेजिटेबल प्रोटीन (सोया बारी), दालों से बनी बारी जैसे मूंगोड़ी और बैटर 12% 5%

57 नमकीन, भुजिया, मिश्रण (पैकेज्ड) 12% 5%

58 पान मसाला 28% 40%

59 मधुमेह खाद्य पदार्थ 12% 5%

60 पेयजल (20 लीटर की बोतलें) 12% 5%

61 पानी (खनिज, एरेटेड, बिना स्वाद, बिना चीनी) 18% 5%

62 सभी स्वादयुक्त या मीठे पानी (एरेटेड सहित) 28% 40%

63 अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय 18% 40%

64 पौधों पर आधारित दूध पेय 18% 40%

65 सोया दूध पेय 12% 5%

66 फल का गूदा या फल रस आधारित पेय (गैर-कार्बोनेटेड) 12% 5%

67 कार्बोनेटेड फल पेय 28% 40%

68 दूध युक्त पेय 12% 5%

69 कैफीनयुक्त पेय 28% 40%

70 कच्चा तंबाकू, तंबाकू अवशेष (पत्तियों को छोड़कर) 28% 40%

71 सिगार, चेरोट, सिगरिलोस, सिगरेट 28% 40%

72 बीड़ी 28% 18%

73 अन्य निर्मित तंबाकू और विकल्प 28% 40%

74 तंबाकू/निकोटीन उत्पाद (बिना दहन के लिए साँस लेने वाले) 28% 40%

75 मार्बल और ट्रैवर्टीन ब्लॉक 12% 5%

76 ग्रेनाइट ब्लॉक 12% 5%

77 सीमेंट (पोर्टलैंड, एल्यूमिनस, स्लैग, सुपर सल्फेट आदि) 28% 18%

78 कोयला, ब्रिकेट्स, कोयले से बने ठोस ईंधन 5% 18%

79 लिग्नाइट (जेट को छोड़कर) 5% 18%

80 पीट (पीट लिटर सहित) 5% 18%

81 एनेस्थेटिक्स 12% 5%

82 पोटेशियम आयोडेट 12% 5%

83 भाप (स्टीम) 12% 5%

84 आयोडीन 12% 5%

85 मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन 12% 5%

86 सल्फ्यूरिक एसिड 18% 5%

87 नाइट्रिक एसिड 18% 5%

88 अमोनिया 18% 5%

89 मेडिकल ग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड 12% 5%

90 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 12% 5%

91 जिबरेलिक एसिड 12% 5%

92 प्राकृतिक मेन्थॉल 12% 5%

93 मेन्थॉल डेरिवेटिव्स (DTMO, DMO, पेपरमिंट तेल, स्पीयरमिंट तेल आदि) 12% 18%

94 दवाएं और औषधियां (अगाल्सिडेज़ बीटा, इमिग्लुसेरेज़, एप्टाकोग अल्फा) 5% Nil

95 दवाएं और औषधियां (ओनासेमनोजीन अपारवोवेक, असिमिनिब, मेपोलिज़ुमैब, पेगाइलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डाराटुमुमैब, टेक्लिस्टमैब, एमिवांटमैब, एलेक्टिनिब, रिस्डिप्लाम, ओबिनुटुज़ुमैब, पोलाटुज़ुमैब वेडोटिन, एन्ट्रेक्टिनिब, एटेज़ोलिज़मैब, स्पेसोलिमैब, वेलाग्लुसेरेज़ अल्फा, अगाल्सिडेज़ अल्फा, रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल, इडुरसुल्फ़ेज़, अल्ग्लुकोसिडेज़ अल्फा, लारोनिडेज़, ओलिपुडेज़ अल्फा, टेपोटिनिब) 12%, Nil

96 सभी अन्य दवाएं और औषधियां (फ्लुटिकासोन फ्यूरोएट + यूमेक्लिडिनियम + विलांटेरोल, ब्रेंटुक्सिमैब वेडोटिन, ओक्रेलिज़ुमैब, पेर्टुज़ुमैब, पेर्टुज़ुमैब + ट्रास्टुज़ुमैब, फारिसिमैब) 12% 5%

97 ग्रंथियां और अन्य चिकित्सीय अंग/पदार्थ 12% 5%

98 पशु रक्त, एंटीसेरा, विष, संस्कृतियां, इम्यूनोलॉजिकल उत्पाद 12% 5%

99 औषधियां (मल्टी-इंग्रेडिएंट, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक, बायो-केमिक) 12% 5%

100 औषधियां (खुदरा बिक्री के लिए पैकेज्ड, ट्रांसडर्मल सिस्टम सहित) 12% 5%

101 वैडिंग, गॉज़, पट्टियां, ड्रेसिंग, प्लास्टर 12% 5%

102 फार्मास्युटिकल सामान (कैटगट, स्यूचर, चिपकने वाले, लैमिनारिया टेंट, हेमोस्टैटिक्स, आसंजन अवरोधक, बाँझ फार्मा आइटम, गर्भ निरोधकों को छोड़कर) 12% 5%

103 टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर 18% 5%

104 हेयर ऑयल, शैंपू 18% 5%

105 डेंटल फ्लॉस, टूथपेस्ट 18% 5%

106 टूथ पाउडर 12% 5%

107 शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, आफ्टरशेव 18% 5%

108 टॉयलेट साबुन (औद्योगिक साबुन को छोड़कर, बार, केक, मोल्डेड पीस या आकार में) 18% 5%

109 हस्तनिर्मित मोमबत्तियां 12% 5%

110 जैव-कीटनाशक (बैसिलस थुरिंगिएंसिस, ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, नीम-आधारित आदि) 12% 5%

111 सिलिकॉन वेफर्स 12% 5%

112 सभी डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट्स 12% 5%

113 बायोडीजल (OMCs को मिश्रण के लिए आपूर्ति को छोड़कर) 12% 18%

114 फीडिंग बोतलें, प्लास्टिक मोती 12% 5%

115 लेटेक्स रबर धागा 12% 5%

116 रियर ट्रैक्टर टायर और ट्यूब 18% 5%

117 नए न्यूमेटिक टायर (साइकिल/विमान/ट्रैक्टर रियर को छोड़कर) 28% 18%

118 ट्रैक्टर टायर और ट्यूब 18% 5%

119 फीडिंग बोतलों के निपल्स 12% 5%

120 सर्जिकल रबर दस्ताने/मेडिकल परीक्षा दस्ताने 12% 5%

121 इरेज़र 5% Nil

122 रबर बैंड 12% 5%

123 चमड़ा (गोजातीय, भेड़, भेड़ का बच्चा, अन्य पशु, आगे तैयार) 12% 5%

124 शमोइस, पेटेंट, मेटलाइज़्ड चमड़ा 12% 5%

125 कंपोज़िशन चमड़ा और चमड़े का कचरा 12% 5%

126 हस्तकला हैंडबैग, पाउच, पर्स, आभूषण बक्से 12% 5%

127 हैंडबैग और शॉपिंग बैग (कपास, जूट) 12% 5%

128 खेलों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए दस्ताने 12% 5%

129 लकड़ी, पत्थर (मार्बल सहित), धातु (कीमती को छोड़कर) की मूर्तियां 12% 5%

130 सीमेंट, जूट, चावल की भूसी, जिप्सम, सिसल, बगास, कपास के डंठल, कृषि अवशेषों से बने बोर्ड 12% 5%

131 हूपवुड, स्प्लिट पोल्स, स्टेक्स, हैंडल/छतरियों के लिए लकड़ी की छड़ें 12% 5%

132 लकड़ी का ऊन, लकड़ी का आटा 12% 5%

133 रेलवे या ट्रामवे स्लीपर्स (लकड़ी) 12% 5%

134 विनियरिंग, प्लाईवुड, माचिस की तीलियां (≤6 मिमी मोटी) के लिए शीट्स 12% 5%

135 बांस की फर्श 12% 5%

136 हस्तकला लकड़ी के फ्रेम (पेंटिंग, दर्पण, फोटो के लिए) 12% 5%

137 पैकिंग केस, बक्से, ड्रम, पैलेट्स, कॉलर (लकड़ी) 12% 5%

138 हस्तकला नक्काशीदार लकड़ी उत्पाद, सजावटी जड़ाई, बैरल, वाट्स 12% 5%

139 कास्क, बैरल, टब, कूपर्स उत्पाद (लकड़ी) 12% 5%

140 उपकरण, हैंडल, लास्ट, ट्री (लकड़ी) 12% 5%

141 बांस की लकड़ी की बिल्डिंग जॉइनरी 12% 5%

142 लकड़ी के टेबलवेयर और किचनवेयर 12% 5%

143 लकड़ी की मार्केट्री, जड़ाई, आभूषण/कटलरी कैसेट, सजावट, लकड़ी के फर्नीचर लेख (चैप्टर 94 को छोड़कर) 12% 5%

144 हस्तकला लकड़ी के आभूषण, मार्केट्री, लाह कार्य (लेथ, अंबाड़ी, सिसल शिल्प) 12% 5%

145 अन्य लकड़ी के लेख (हैंगर, स्पूल, बॉबिन, पैडल, सजावटी सामान, टेबलवेयर के हिस्से) 12% 5%

146 प्राकृतिक कॉर्क (ब्लॉक, शीट्स, स्ट्रिप्स) 12% 5%

147 प्राकृतिक कॉर्क के लेख (कॉर्क, स्टॉपर्स, शटलकॉक बॉटम्स) 12% 5%

148 हस्तकला कॉर्क कला (शोलापिथ आइटम) 12% 5%

149 एग्लोमरेटेड कॉर्क और लेख 12% 5%

150 बिना कोटेड कागज और पेपरबोर्ड (एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, लैब नोटबुक और नोटबुक के लिए) 12%, Nil

151 पेपर सैक्स/बैग और बायोडिग्रेडेबल बैग 18% 5%

152 कालीन और अन्य वस्त्र फर्श कवरिंग, गांठदार, बनाए गए या नहीं 12% 5%

153 हस्तनिर्मित/हाथ से कढ़ाई वाले शॉल 12% 5%

154 टोपी (बुना हुआ/क्रोशिया) 12% 5%

155 छतरियां 12% 5%

156 गणित बॉक्स, ज्यामिति बॉक्स और रंग बॉक्स 12% 5%

157 फुटवियर (₹2,500 तक की कीमत) 12% 5%

158 बांस का फर्नीचर (हस्तकला) 12% 5%

159 लकड़ी का फर्नीचर (हस्तकला, गैर-चैप्टर 94) 12% 5%

160 धातु का फर्नीचर (हस्तकला, सजावटी, गैर-मास-प्रोड्यूस्ड) 12% 5%

161 प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर (हस्तनिर्मित/हस्तकला, बुने हुए कुर्सियां, स्टूल) 12% 5%

162 बेंत और रतन का फर्नीचर 12% 5%

163 बांस, बेंत, लकड़ी के हस्तकला आइटम (टेबल, रैक, अलमारी, स्टूल, विभाजन, पालने, झूले, बेबी चेयर) 12% 5%

164 मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के हस्तकला (कुल्हड़, मटका, दीया, टेराकोटा) 12% 5%

165 सिरेमिक टेबलवेयर, किचनवेयर (हस्तनिर्मित, सजावटी) 12% 5%

166 सिरेमिक मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरेमिक लेख 12% 5%

167 सिरेमिक बिल्डिंग ईंटें, ब्लॉक, टाइल्स (हस्तनिर्मित) 12% 5%

168 मिट्टी के बर्तन (अनग्लेज़्ड) हस्तकला आइटम 12% 5%

169 कांच की चूड़ियां (सोना/चांदी के बिना) 12% Nil

170 कांच के मोती, नकली मोती (हस्तनिर्मित) 12% 5%

171 घरेलू, सजावट, इनडोर आभूषण के लिए कांच के बर्तन 18% 5%

172 दर्पण कार्य हस्तकला (फ्रेम के साथ या बिना) 12% 5%

173 रंगीन कांच हस्तकला 12% 5%

174 एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, कांस्य के बर्तन (पारंपरिक भारतीय) 12% 5%

175 स्टील के बर्तन (पतीला, बेलन, लोटा, हांडी आदि) 12% 5%

176 हस्तकला धातु टेबलवेयर, किचनवेयर, पूजा सामग्री 12% 5%

177 तांबे की हस्तकला (बोतलें, गिलास, ट्रे, सजावटी कला) 12% 5%

178 पीतल की हस्तकला (उर्ली, लैंप, सजावटी दीया, घंटियां) 12% 5%

179 लोहे और स्टील की हस्तकला आइटम (लालटेन, स्टैंड, सजावटी हैंगिंग) 12% 5%

180 संगीत वाद्ययंत्र (तबला, मृदंगम, वीणा, सितार, बांसुरी, शहनाई, ढोलक आदि) 12% 5%

181 पारंपरिक हथकरघा-निर्मित या हस्तकला खिलौने (लकड़ी, कपड़ा, मिट्टी, धातु) 12% 5%

182 गुड़िया और कठपुतली हस्तकला 12% 5%

183 शैक्षिक खिलौने (गैर-इलेक्ट्रॉनिक, हस्तनिर्मित) 12% 5%

184 हस्तकला खेल और पहेलियां (लकड़ी, मिट्टी, धातु, कपड़ा) 12% 5%

185 टेलीविजन सेट (सभी आकार) 28% 18%

186 एयर-कंडीशनर 28% 18%

187 डिशवॉशर 28% 18%

188 रेफ्रिजरेटर 28% 18%

189 वॉशिंग मशीन 28% 18%

190 सिलाई मशीन 12% 5%

191 वैक्यूम क्लीनर 28% 18%

192 माइक्रोवेव ओवन 28% 18%

193 इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरण (इंडक्शन कुकर, राइस कुकर, हीटर) 28% 18%

194 खाद्य ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर 28% 18%

195 हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, इलेक्ट्रिक शेवर 28% 18%

196 इलेक्ट्रिक इस्त्री 28% 18%

197 प्रकाश फिटिंग और फिक्सचर (सजावटी, घरेलू, वाणिज्यिक) 28% 18%

198 टायर, ट्रैक्टर पार्ट्स, और अन्य ऑटो पार्ट्स 18–28% 5–18%

199 मोटरसाइकिल (350cc तक) 28% 18%

200 मोटरसाइकिल (350cc से ऊपर) 28% 40%

201 स्कूटर और मोपेड 28% 18%

202 थ्री-व्हीलर (ऑटो, ई-रिक्शा) 28% 18%

203 साइकिल 12% 5%

204 कारें (छोटी और मध्यम आकार) 28% 18%

205 SUV और लक्जरी कारें 28% 40%

206 इलेक्ट्रिक वाहन (2W, 3W, 4W) 12% 5%

207 एंबुलेंस 28% 18%

208 बसें और ट्रक 28% 18%

209 कॉन्टैक्ट लेंस; चश्मा लेंस, चश्मा 12% 5%

210 रिवॉल्वर और पिस्तौल 28% 40%

211 विमान (निजी जेट, बिजनेस विमान, हेलीकॉप्टर) 28% 40%

212 यॉट और मनोरंजन जहाज 28% 40%

213 खिलौने जैसे ट्राइसाइकिल, स्कूटर, पेडल कार, गुड़िया 12% 5%

214 ताश के पत्ते, शतरंज बोर्ड, कैरम बोर्ड और अन्य बोर्ड गेम (वीडियो गेम कंसोल और मशीनों को छोड़कर 12% 5%

215 टूथब्रश, डेंटल-प्लेट ब्रश सहित 18% 5%

216 पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल, चॉक 12% Nil

217 नैपकिन 12% 5%

218 100 वर्ष से अधिक पुरानी प्राचीन वस्तुएं 12% 5%

219 व्यक्तिगत उपयोग के लिए सभी दवाएं और औषधियां 12% 5%

0 सौंदर्य और वेलनेस सेवाएं (सैलून, पार्लर, स्पा, आयुर्वेदिक मसाज केंद्र) 18% 5%

221 फिटनेस सेंटर, जिम, योग स्टूडियो 18% 5%

222 शैक्षिक सेवाएं (निजी ट्यूशन, कक्षा 12 तक के कोचिंग सेंटर) 18% Nil

223 वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास पाठ्यक्रम 18% Nil

224 चैरिटेबल अस्पताल सेवाएं और ट्रस्ट (स्वास्थ्य, शिक्षा) 12% Nil

225 होटल (कमरे का किराया ₹1,001–₹7,500 प्रति दिन) 12% 5%

226 सिनेमा टिकट (₹100 तक) 12% 5%

227 सिनेमा टिकट (₹100 से ऊपर) 18% कोई बदलाव नहीं