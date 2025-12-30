2026 में भी दिखेगा GST Rate Cut का असर, 2025 में ये चीजें हुई थी सस्ती-महंगी; 200 से ज्यादा सामानों की लिस्ट
केंद्र सरकार ने 2025 में GST दरों में कटौती (GST Rate Cut) का बड़ा फैसला लिया, जिससे ट्रंप के टैरिफ से निपटने और महंगाई कम करने में मदद मिली। 56वीं GS ...और पढ़ें
नई दिल्ली। 2025 में केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। उन फैसलों में से एक फैसला था GST Rate Cut का। इस फैसले की वजह से ट्रंप के टैरिफ से निपटने में मदद मिली। साथ ही साथ महंगाई कम हुई और 400 से अधिक सामान सस्ते हुए। अब नया साल लगने जा रहा है। ऐसे में New GST Rate के बारे में पता होना जरूरी है। किस सामान पर कितना जीएसटी है, ये पता होना सभी के लिए जरूरी है।
2025 में क्या-क्या हुआ था सस्ता-महंगा?
कैटेगरी वाइज लिस्ट
|कैटेगरी
|आइटम्स
|पहले का GST
|अब कितना जीएसटी
|
रोजमर्रा की जरूरतें
|हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम
|18
|5
|मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रेड
|12
|5
|प्री-पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर
|12
|5
|बर्तन
|12
|5
|फीडिंग बॉटल, बच्चों के लिए नैपकिन और क्लिनिकल डायपर
|12
|5
|सिलाई मशीन और पार्ट्स
|12
|5
|
किसानों और कृषि को बढ़ावा देना
|ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स
|18
|5
|ट्रैक्टर
|12
|5
|निर्दिष्ट 12 बायो-कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व
|12
|5
|ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर
|12
|5
|कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनें (मिट्टी की तैयारी, खेती, आदि)
|12
|5
|
हेल्थकेयर सेक्टर
|व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा
|18
|Nil
|थर्मामीटर
|18
|5
|मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन
|12
|5
|सभी डायग्नोस्टिक किट और रिएजेंट
|12
|5
|ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स
|12
|5
|सुधारात्मक चश्मे
|12
|5
|प्रेस विज्ञप्ति में सूचीबद्ध 33 दवाएं और औषधियां
|12
|Nil
|एगल्सिडेस बीटा, इमिग्लूसेरेस और एप्टाकोग अल्फा सक्रिय रिकॉम्बिनेंट कोएगुलेशन फैक्टर VIIa दवाएं
|5
|Nil
|दवाएं और औषधियां जैसे फैरीसिमैब, पर्टुजुमैब, फ्लूटिकासोन फ्यूरोएट + यूमेक्लिडिनियम + विलेंटेरोल FF/UMEC/VI, ओक्रेलिजुमैब, और ब्रेंटक्सिमाब वेडोटिन
|12
|5
|
ऑटोमोबाइल
|पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड, LPG, CNG कारें (≤1200cc और ≤4000mm)
|28
|18
|डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (≤1500cc और ≤4000mm)
|28
|18
|तीन पहिया वाहन
|28
|18
|मोटरसाइकिल (≤350cc)
|28
|18
|माल परिवहन के लिए मोटर वाहन
|28
|18
|
शिक्षा
|नक्शे, चार्ट और ग्लोब
|12
|Nil
|पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन और पेस्टल
|12
|Nil
|अभ्यास पुस्तिकाएं और नोटबुक
|12
|Nil
|इरेज़र
|5
|Nil
|
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
|एयर कंडीशनर
|28
|18
|टेलीविजन (32" से ऊपर) (LED और LCD टीवी सहित)
|28
|18
|मॉनिटर और प्रोजेक्टर
|28
|18
|डिश वॉशिंग मशीन
|28
|18
क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा: 228 सामानों की फुल लिस्ट
|क्रमांक
|सामान
|पहले (%)
|अब (%)
|1
|जीवित घोड़े
|12%
|5%
|2
|अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध
|5%
|Nil
|3
|गाढ़ा दूध
|12%
|5%
|4
|मक्खन, घी, मक्खन तेल, डेयरी स्प्रेड
|12%
|5%
|5
|पनीर (चीज़)
|12%
|5%
|6
|छेना या पनीर (प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड)
|5%,
|Nil
|7
|ब्राज़ील नट्स (सूखे)
|12%
|5%
|8
|अन्य सूखे मेवे (बादाम, हेज़लनट, चेस्टनट, पिस्ता, पाइन नट्स आदि)
|12%
|5%
|9
|खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम (सूखे)
|12%
|5%
|10
|खट्टे फल (संतरे, मैंडरिन, ग्रेपफ्रूट, नींबू, लाइम, सूखे)
|12%
|5%
|11
|अन्य सूखे फल और मेवा मिश्रण (इमली को छोड़कर)
|12%
|5%
|12
|माल्ट (भुना हुआ या बिना भुना हुआ)
|18%
|5%
|13
|स्टार्च, इनुलिन
|12%
|5%
|14
|सब्जी रस, अर्क, अगर, गाढ़ा करने वाले पदार्थ
|18%
|5%
|15
|बीड़ी रैपर पत्तियां (तेंदू पत्ता)
|18%
|5%
|16
|भारतीय कत्था
|18%
|5%
|17
|सूअर और मुर्गी की चर्बी
|12%
|5%
|18
|गोजातीय, भेड़, बकरी की चर्बी
|12%
|5%
|19
|लार्ड स्टीयरिन, लार्ड तेल, टैलो तेल
|12%
|5%
|20
|मछली और समुद्री स्तनधारियों के तेल
|12%
|5%
|21
|ऊन ग्रीस, लैनोलिन
|12%
|5%
|22
|अन्य पशु वसा और तेल
|12%
|5%
|23
|हाइड्रोजनीकृत पशु या सूक्ष्मजीव वसा और तेल
|12%
|5%
|24
|मार्जरीन, लिनॉक्सिन
|18%
|5%
|25
|रासायनिक रूप से संशोधित वसा और तेल (अखाद्य
|12%
|5%
|26
|ग्लिसरॉल (कच्चा)
|18%
|5%
|27
|सब्जी मोम, मधुमक्खी मोम, स्पर्मासेटी
|18%
|5%
|28
|डिग्रास और मोम/वसा के अवशेष
|18%
|5%
|29
|सॉसेज और समान मांस उत्पाद
|12%
|5%
|30
|संरक्षित मांस और मछली
|12%
|5%
|31
|मांस, मछली, क्रस्टेशियन्स के अर्क और रस
|12%
|5%
|32
|परिष्कृत चीनी (स्वादयुक्त, रंगीन, क्यूब्स)
|12%
|5%
|33
|अन्य शर्करा, सिरप, कारमेल
|18%
|5%
|34
|शुगर कन्फेक्शनरी
|12–18%
|5%
|35
|कोकोआ मक्खन, वसा, तेल
|18%
|5%
|36
|कोकोआ पाउडर
|18%
|5%
|37
|चॉकले
|18%
|5%
|38
|माल्ट अर्क, खाद्य तैयारियां
|18%
|5%
|39
|पास्ता, नूडल्स, कूसकूस
|12%
|5%
|40
|पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और अन्य बेकर्स वेयर, कम्युनियन वेफर्स
|18%
|5%
|41
|कॉर्न फ्लेक्स, बुलगर गेहूं, FRK
|18%
|5%
|42
|केक, बिस्कुट, पेस्ट्री (रोटी/रोटी को छोड़कर)
|18%
|5%
|43
|एक्सट्रूडेड नमकीन उत्पाद
|12%
|5%
|44
|पिज्जा ब्रेड
|5%
|Nil
|45
|रोटी, चपाती, खाखरा
|5%
|Nil
|46
|सिरका या एसिड में संरक्षित सब्जियां
|12%
|5%
|47
|टमाटर और मशरूम संरक्षित
|12%
|5%
|48
|जैम, जेली, मार्मलेड
|12%
|5%
|49
|नारियल पानी (पैकेज्ड)
|12%
|5%
|50
|कॉफी, चाय अर्क, चिकोरी
|12–18%
|5%
|51
|खमीर, बेकिंग पाउडर
|12%
|5%
|52
|सॉस, मसाले, सीज़निंग
|12%
|5%
|53
|सूप और शोरबा
|18%
|5%
|54
|आइसक्रीम, खाद्य बर्फ
|18%
|5%
|55
|पराठा, परोट्टा, अन्य भारतीय ब्रेड
|18%
|शून्य (Nil)
|56
|टेक्सचराइज़्ड वेजिटेबल प्रोटीन (सोया बारी), दालों से बनी बारी जैसे मूंगोड़ी और बैटर
|12%
|5%
|57
|नमकीन, भुजिया, मिश्रण (पैकेज्ड)
|12%
|5%
|58
|पान मसाला
|28%
|40%
|59
|मधुमेह खाद्य पदार्थ
|12%
|5%
|60
|पेयजल (20 लीटर की बोतलें)
|12%
|5%
|61
|पानी (खनिज, एरेटेड, बिना स्वाद, बिना चीनी)
|18%
|5%
|62
|सभी स्वादयुक्त या मीठे पानी (एरेटेड सहित)
|28%
|40%
|63
|अन्य गैर-अल्कोहलिक पेय
|18%
|40%
|64
|पौधों पर आधारित दूध पेय
|18%
|40%
|65
|सोया दूध पेय
|12%
|5%
|66
|फल का गूदा या फल रस आधारित पेय (गैर-कार्बोनेटेड)
|12%
|5%
|67
|कार्बोनेटेड फल पेय
|28%
|40%
|68
|दूध युक्त पेय
|12%
|5%
|69
|कैफीनयुक्त पेय
|28%
|40%
|70
|कच्चा तंबाकू, तंबाकू अवशेष (पत्तियों को छोड़कर)
|28%
|40%
|71
|सिगार, चेरोट, सिगरिलोस, सिगरेट
|28%
|40%
|72
|बीड़ी
|28%
|18%
|73
|अन्य निर्मित तंबाकू और विकल्प
|28%
|40%
|74
|तंबाकू/निकोटीन उत्पाद (बिना दहन के लिए साँस लेने वाले)
|28%
|40%
|75
|मार्बल और ट्रैवर्टीन ब्लॉक
|12%
|5%
|76
|ग्रेनाइट ब्लॉक
|12%
|5%
|77
|सीमेंट (पोर्टलैंड, एल्यूमिनस, स्लैग, सुपर सल्फेट आदि)
|28%
|18%
|78
|कोयला, ब्रिकेट्स, कोयले से बने ठोस ईंधन
|5%
|18%
|79
|लिग्नाइट (जेट को छोड़कर)
|5%
|18%
|80
|पीट (पीट लिटर सहित)
|5%
|18%
|81
|एनेस्थेटिक्स
|12%
|5%
|82
|पोटेशियम आयोडेट
|12%
|5%
|83
|भाप (स्टीम)
|12%
|5%
|84
|आयोडीन
|12%
|5%
|85
|मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन
|12%
|5%
|86
|सल्फ्यूरिक एसिड
|18%
|5%
|87
|नाइट्रिक एसिड
|18%
|5%
|88
|अमोनिया
|18%
|5%
|89
|मेडिकल ग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड
|12%
|5%
|90
|उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स
|12%
|5%
|91
|जिबरेलिक एसिड
|12%
|5%
|92
|प्राकृतिक मेन्थॉल
|12%
|5%
|93
|मेन्थॉल डेरिवेटिव्स (DTMO, DMO, पेपरमिंट तेल, स्पीयरमिंट तेल आदि)
|12%
|18%
|94
|दवाएं और औषधियां (अगाल्सिडेज़ बीटा, इमिग्लुसेरेज़, एप्टाकोग अल्फा)
|5%
|Nil
|95
|दवाएं और औषधियां (ओनासेमनोजीन अपारवोवेक, असिमिनिब, मेपोलिज़ुमैब, पेगाइलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डाराटुमुमैब, टेक्लिस्टमैब, एमिवांटमैब, एलेक्टिनिब, रिस्डिप्लाम, ओबिनुटुज़ुमैब, पोलाटुज़ुमैब वेडोटिन, एन्ट्रेक्टिनिब, एटेज़ोलिज़मैब, स्पेसोलिमैब, वेलाग्लुसेरेज़ अल्फा, अगाल्सिडेज़ अल्फा, रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल, इडुरसुल्फ़ेज़, अल्ग्लुकोसिडेज़ अल्फा, लारोनिडेज़, ओलिपुडेज़ अल्फा, टेपोटिनिब)
|12%,
|Nil
|96
|सभी अन्य दवाएं और औषधियां (फ्लुटिकासोन फ्यूरोएट + यूमेक्लिडिनियम + विलांटेरोल, ब्रेंटुक्सिमैब वेडोटिन, ओक्रेलिज़ुमैब, पेर्टुज़ुमैब, पेर्टुज़ुमैब + ट्रास्टुज़ुमैब, फारिसिमैब)
|12%
|5%
|97
|ग्रंथियां और अन्य चिकित्सीय अंग/पदार्थ
|12%
|5%
|98
|पशु रक्त, एंटीसेरा, विष, संस्कृतियां, इम्यूनोलॉजिकल उत्पाद
|12%
|5%
|99
|औषधियां (मल्टी-इंग्रेडिएंट, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक, बायो-केमिक)
|12%
|5%
|100
|औषधियां (खुदरा बिक्री के लिए पैकेज्ड, ट्रांसडर्मल सिस्टम सहित)
|12%
|5%
|101
|वैडिंग, गॉज़, पट्टियां, ड्रेसिंग, प्लास्टर
|12%
|5%
|102
|फार्मास्युटिकल सामान (कैटगट, स्यूचर, चिपकने वाले, लैमिनारिया टेंट, हेमोस्टैटिक्स, आसंजन अवरोधक, बाँझ फार्मा आइटम, गर्भ निरोधकों को छोड़कर)
|12%
|5%
|103
|टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर
|18%
|5%
|104
|हेयर ऑयल, शैंपू
|18%
|5%
|105
|डेंटल फ्लॉस, टूथपेस्ट
|18%
|5%
|106
|टूथ पाउडर
|12%
|5%
|107
|शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, आफ्टरशेव
|18%
|5%
|108
|टॉयलेट साबुन (औद्योगिक साबुन को छोड़कर, बार, केक, मोल्डेड पीस या आकार में)
|18%
|5%
|109
|हस्तनिर्मित मोमबत्तियां
|12%
|5%
|110
|जैव-कीटनाशक (बैसिलस थुरिंगिएंसिस, ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, नीम-आधारित आदि)
|12%
|5%
|111
|सिलिकॉन वेफर्स
|12%
|5%
|112
|सभी डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट्स
|12%
|5%
|113
|बायोडीजल (OMCs को मिश्रण के लिए आपूर्ति को छोड़कर)
|12%
|18%
|114
|फीडिंग बोतलें, प्लास्टिक मोती
|12%
|5%
|115
|लेटेक्स रबर धागा
|12%
|5%
|116
|रियर ट्रैक्टर टायर और ट्यूब
|18%
|5%
|117
|नए न्यूमेटिक टायर (साइकिल/विमान/ट्रैक्टर रियर को छोड़कर)
|28%
|18%
|118
|ट्रैक्टर टायर और ट्यूब
|18%
|5%
|119
|फीडिंग बोतलों के निपल्स
|12%
|5%
|120
|सर्जिकल रबर दस्ताने/मेडिकल परीक्षा दस्ताने
|12%
|5%
|121
|इरेज़र
|5%
|Nil
|122
|रबर बैंड
|12%
|5%
|123
|चमड़ा (गोजातीय, भेड़, भेड़ का बच्चा, अन्य पशु, आगे तैयार)
|12%
|5%
|124
|शमोइस, पेटेंट, मेटलाइज़्ड चमड़ा
|12%
|5%
|125
|कंपोज़िशन चमड़ा और चमड़े का कचरा
|12%
|5%
|126
|हस्तकला हैंडबैग, पाउच, पर्स, आभूषण बक्से
|12%
|5%
|127
|हैंडबैग और शॉपिंग बैग (कपास, जूट)
|12%
|5%
|128
|खेलों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए दस्ताने
|12%
|5%
|129
|लकड़ी, पत्थर (मार्बल सहित), धातु (कीमती को छोड़कर) की मूर्तियां
|12%
|5%
|130
|सीमेंट, जूट, चावल की भूसी, जिप्सम, सिसल, बगास, कपास के डंठल, कृषि अवशेषों से बने बोर्ड
|12%
|5%
|131
|हूपवुड, स्प्लिट पोल्स, स्टेक्स, हैंडल/छतरियों के लिए लकड़ी की छड़ें
|12%
|5%
|132
|लकड़ी का ऊन, लकड़ी का आटा
|12%
|5%
|133
|रेलवे या ट्रामवे स्लीपर्स (लकड़ी)
|12%
|5%
|134
|विनियरिंग, प्लाईवुड, माचिस की तीलियां (≤6 मिमी मोटी) के लिए शीट्स
|12%
|5%
|135
|बांस की फर्श
|12%
|5%
|136
|हस्तकला लकड़ी के फ्रेम (पेंटिंग, दर्पण, फोटो के लिए)
|12%
|5%
|137
|पैकिंग केस, बक्से, ड्रम, पैलेट्स, कॉलर (लकड़ी)
|12%
|5%
|138
|हस्तकला नक्काशीदार लकड़ी उत्पाद, सजावटी जड़ाई, बैरल, वाट्स
|12%
|5%
|139
|कास्क, बैरल, टब, कूपर्स उत्पाद (लकड़ी)
|12%
|5%
|140
|उपकरण, हैंडल, लास्ट, ट्री (लकड़ी)
|12%
|5%
|141
|बांस की लकड़ी की बिल्डिंग जॉइनरी
|12%
|5%
|142
|लकड़ी के टेबलवेयर और किचनवेयर
|12%
|5%
|143
|लकड़ी की मार्केट्री, जड़ाई, आभूषण/कटलरी कैसेट, सजावट, लकड़ी के फर्नीचर लेख (चैप्टर 94 को छोड़कर)
|12%
|5%
|144
|हस्तकला लकड़ी के आभूषण, मार्केट्री, लाह कार्य (लेथ, अंबाड़ी, सिसल शिल्प)
|12%
|5%
|145
|अन्य लकड़ी के लेख (हैंगर, स्पूल, बॉबिन, पैडल, सजावटी सामान, टेबलवेयर के हिस्से)
|12%
|5%
|146
|प्राकृतिक कॉर्क (ब्लॉक, शीट्स, स्ट्रिप्स)
|12%
|5%
|147
|प्राकृतिक कॉर्क के लेख (कॉर्क, स्टॉपर्स, शटलकॉक बॉटम्स)
|12%
|5%
|148
|हस्तकला कॉर्क कला (शोलापिथ आइटम)
|12%
|5%
|149
|एग्लोमरेटेड कॉर्क और लेख
|12%
|5%
|150
|बिना कोटेड कागज और पेपरबोर्ड (एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, लैब नोटबुक और नोटबुक के लिए)
|12%,
|Nil
|151
|पेपर सैक्स/बैग और बायोडिग्रेडेबल बैग
|18%
|5%
|152
|कालीन और अन्य वस्त्र फर्श कवरिंग, गांठदार, बनाए गए या नहीं
|12%
|5%
|153
|हस्तनिर्मित/हाथ से कढ़ाई वाले शॉल
|12%
|5%
|154
|टोपी (बुना हुआ/क्रोशिया)
|12%
|5%
|155
|छतरियां
|12%
|5%
|156
|गणित बॉक्स, ज्यामिति बॉक्स और रंग बॉक्स
|12%
|5%
|157
|फुटवियर (₹2,500 तक की कीमत)
|12%
|5%
|158
|बांस का फर्नीचर (हस्तकला)
|12%
|5%
|159
|लकड़ी का फर्नीचर (हस्तकला, गैर-चैप्टर 94)
|12%
|5%
|160
|धातु का फर्नीचर (हस्तकला, सजावटी, गैर-मास-प्रोड्यूस्ड)
|12%
|5%
|161
|प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर (हस्तनिर्मित/हस्तकला, बुने हुए कुर्सियां, स्टूल)
|12%
|5%
|162
|बेंत और रतन का फर्नीचर
|12%
|5%
|163
|बांस, बेंत, लकड़ी के हस्तकला आइटम (टेबल, रैक, अलमारी, स्टूल, विभाजन, पालने, झूले, बेबी चेयर)
|12%
|5%
|164
|मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के हस्तकला (कुल्हड़, मटका, दीया, टेराकोटा)
|12%
|5%
|165
|सिरेमिक टेबलवेयर, किचनवेयर (हस्तनिर्मित, सजावटी)
|12%
|5%
|166
|सिरेमिक मूर्तियां और अन्य सजावटी सिरेमिक लेख
|12%
|5%
|167
|सिरेमिक बिल्डिंग ईंटें, ब्लॉक, टाइल्स (हस्तनिर्मित)
|12%
|5%
|168
|मिट्टी के बर्तन (अनग्लेज़्ड) हस्तकला आइटम
|12%
|5%
|169
|कांच की चूड़ियां (सोना/चांदी के बिना)
|12%
|Nil
|170
|कांच के मोती, नकली मोती (हस्तनिर्मित)
|12%
|5%
|171
|घरेलू, सजावट, इनडोर आभूषण के लिए कांच के बर्तन
|18%
|5%
|172
|दर्पण कार्य हस्तकला (फ्रेम के साथ या बिना)
|12%
|5%
|173
|रंगीन कांच हस्तकला
|12%
|5%
|174
|एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, कांस्य के बर्तन (पारंपरिक भारतीय)
|12%
|5%
|175
|स्टील के बर्तन (पतीला, बेलन, लोटा, हांडी आदि)
|12%
|5%
|176
|हस्तकला धातु टेबलवेयर, किचनवेयर, पूजा सामग्री
|12%
|5%
|177
|तांबे की हस्तकला (बोतलें, गिलास, ट्रे, सजावटी कला)
|12%
|5%
|178
|पीतल की हस्तकला (उर्ली, लैंप, सजावटी दीया, घंटियां)
|12%
|5%
|179
|लोहे और स्टील की हस्तकला आइटम (लालटेन, स्टैंड, सजावटी हैंगिंग)
|12%
|5%
|180
|संगीत वाद्ययंत्र (तबला, मृदंगम, वीणा, सितार, बांसुरी, शहनाई, ढोलक आदि)
|12%
|5%
|181
|पारंपरिक हथकरघा-निर्मित या हस्तकला खिलौने (लकड़ी, कपड़ा, मिट्टी, धातु)
|12%
|5%
|182
|गुड़िया और कठपुतली हस्तकला
|12%
|5%
|183
|शैक्षिक खिलौने (गैर-इलेक्ट्रॉनिक, हस्तनिर्मित)
|12%
|5%
|184
|हस्तकला खेल और पहेलियां (लकड़ी, मिट्टी, धातु, कपड़ा)
|12%
|5%
|185
|टेलीविजन सेट (सभी आकार)
|28%
|18%
|186
|एयर-कंडीशनर
|28%
|18%
|187
|डिशवॉशर
|28%
|18%
|188
|रेफ्रिजरेटर
|28%
|18%
|189
|वॉशिंग मशीन
|28%
|18%
|190
|सिलाई मशीन
|12%
|5%
|191
|वैक्यूम क्लीनर
|28%
|18%
|192
|माइक्रोवेव ओवन
|28%
|18%
|193
|इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरण (इंडक्शन कुकर, राइस कुकर, हीटर)
|28%
|18%
|194
|खाद्य ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर
|28%
|18%
|195
|हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, इलेक्ट्रिक शेवर
|28%
|18%
|196
|इलेक्ट्रिक इस्त्री
|28%
|18%
|197
|प्रकाश फिटिंग और फिक्सचर (सजावटी, घरेलू, वाणिज्यिक)
|28%
|18%
|198
|टायर, ट्रैक्टर पार्ट्स, और अन्य ऑटो पार्ट्स
|18–28%
|5–18%
|199
|मोटरसाइकिल (350cc तक)
|28%
|18%
|200
|मोटरसाइकिल (350cc से ऊपर)
|28%
|40%
|201
|स्कूटर और मोपेड
|28%
|18%
|202
|थ्री-व्हीलर (ऑटो, ई-रिक्शा)
|28%
|18%
|203
|साइकिल
|12%
|5%
|204
|कारें (छोटी और मध्यम आकार)
|28%
|18%
|205
|SUV और लक्जरी कारें
|28%
|40%
|206
|इलेक्ट्रिक वाहन (2W, 3W, 4W)
|12%
|5%
|207
|एंबुलेंस
|28%
|18%
|208
|बसें और ट्रक
|28%
|18%
|209
|कॉन्टैक्ट लेंस; चश्मा लेंस, चश्मा
|12%
|5%
|210
|रिवॉल्वर और पिस्तौल
|28%
|40%
|211
|विमान (निजी जेट, बिजनेस विमान, हेलीकॉप्टर)
|28%
|40%
|212
|यॉट और मनोरंजन जहाज
|28%
|40%
|213
|खिलौने जैसे ट्राइसाइकिल, स्कूटर, पेडल कार, गुड़िया
|12%
|5%
|214
|ताश के पत्ते, शतरंज बोर्ड, कैरम बोर्ड और अन्य बोर्ड गेम (वीडियो गेम कंसोल और मशीनों को छोड़कर
|12%
|5%
|215
|टूथब्रश, डेंटल-प्लेट ब्रश सहित
|18%
|5%
|216
|पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल, चॉक
|12%
|Nil
|217
|नैपकिन
|12%
|5%
|218
|100 वर्ष से अधिक पुरानी प्राचीन वस्तुएं
|12%
|5%
|219
|व्यक्तिगत उपयोग के लिए सभी दवाएं और औषधियां
|12%
|5%
|0
|सौंदर्य और वेलनेस सेवाएं (सैलून, पार्लर, स्पा, आयुर्वेदिक मसाज केंद्र)
|18%
|5%
|221
|फिटनेस सेंटर, जिम, योग स्टूडियो
|18%
|5%
|222
|शैक्षिक सेवाएं (निजी ट्यूशन, कक्षा 12 तक के कोचिंग सेंटर)
|18%
|Nil
|223
|वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास पाठ्यक्रम
|18%
|Nil
|224
|चैरिटेबल अस्पताल सेवाएं और ट्रस्ट (स्वास्थ्य, शिक्षा)
|12%
|Nil
|225
|होटल (कमरे का किराया ₹1,001–₹7,500 प्रति दिन)
|12%
|5%
|226
|सिनेमा टिकट (₹100 तक)
|12%
|5%
|227
|सिनेमा टिकट (₹100 से ऊपर)
|18%
|
कोई बदलाव नहीं
|228
|बीमा प्रीमियम (जीवन, स्वास्थ्य, सामान्य बीमा)
|18%
|Nil
