GST on Online Gaming: गेमिंग कंपनियों को झटका, Delta Corp और Nazara Technologoies के डूबे शेयर

GST on Online Gaming ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की दर बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने के बाद गेमिंग कंपनियों के शेयर में बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। बाजार में लिस्टेड दो बड़ी गेमिंग कंपनियां जैसे Delta Corp और Nazara Technologoies के शेयर लोअर सर्किट के साथ खुले थे। हालांकि नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर में रिकवरी देखने को मिली थी। (जागरण ग्राफिक्स)

Delta Corp के शेयर में आज लोअर सर्किट लगा है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। 28% GST on online gaming, casinos: ऑनलाइन गेमिंग स्टॉक्स जैसे नजारा टेक्नोलॉजीज और डेल्टा कॉर्प के शेयरों में बुधवार को सत्र में जोरदार गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट की वजह 50वीं जीएसटी काउंसिल की ओर से ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने को माना जा रहा है। Delta Corp में लगा लोअर सर्किट आज के कारोबारी सत्र में ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो चलाने वाली कंपनी डेल्टा कॉर्प के शेयर की शुरुआत 10 प्रतिशत के लोअर सर्किट से हुई और शेयर 222.05 रुपये पर खुला। इसके बाद शेयर को संभलने का मौका नहीं मिला और गिरावट बढ़ती चली गई और डेल्टा कॉर्प ने 175.65 का न्यूनतम स्तर छुआ। दोपहर 12:45 मिनट तक डेल्टा का शेयर 21.24 प्रतिशत गिरकर 194.55 रुपये पर कारोबार कर रहा है। Nazara Technologoies में आई गिरावट नजारा टेक्नोलॉजीज का शेयर भी शुरुआती कारोबार में ही 14 प्रतिशत तक गिर गया था। शेयर 610 पर खुला था, जिसके तुरंत बाद शेयर 606.25 तक गिर गया, लेकिन बाद में शेयर जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली और ये 12:45 मिनट पर 3.39 प्रतिशत गिरकर 682.90 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। GST काउसिंल में हुआ फैसला वित्त मंत्री निर्माल सीतारमण की ओर से कहा गया कि हमें ये निर्णय बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। जीएसटी नियमों में बदलाव किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर जीएसटी बढ़ने से टैक्स का बोझ पहले के मुकाबले काफी अधिक बढ़ जाएगा। रिपोर्ट मानें तो ये इंडस्ट्री 30 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ रही है। मीडिया और इंटरटेनमेंट में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंड्रस्टी है।

