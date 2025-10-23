Language
    वजन बढ़ेगा, दाम नहीं! GST में कटौती के बाद कंपनियों ने बदला 'गेम', मार्केट में वापस लौटेंगे 'मैजिक प्राइस पैक'

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:02 PM (IST)

    GST 2.0 : जीएसटी दरों में कटौती के बाद एफएमसीजी कंपनियां अब ग्राहकों को राहत देने के लिए पैक्स का वजन बढ़ाएंगी। इससे 5 रुपये के पैक 4.45 रुपये में मिलने की समस्या दूर होगी। सरकार ने कंपनियों को वजन बढ़ाकर जीएसटी का लाभ देने की अनुमति दी है। पारले जैसे ब्रांड्स ने वजन बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। अमूल ने कहा है कि वे कीमतें घटाकर ही लाभ देंगे।

    Hero Image

    आपको फिर से 2, 5, 10 और 20 रुपए वाले 'मैजिक प्राइस पैक' मिलने वाले हैं।

    नई दिल्ली| GST 2.0 Reforms: जीएसटी दरों में कटौती के बाद अब FMCG कंपनियों ने ग्राहकों की परेशानी दूर करने का तरीका ढूंढ लिया है। अब आपको फिर से 2, रुपए 5-10 और 20 रुपए वाले 'मैजिक प्राइस पैक' मिलने वाले हैं। बस फर्क इतना होगा कि कीमत नहीं घटेगी, बढ़ेगा- वजन। दरअसल, 22 सितंबर से जीएसटी कम होने के बाद कंपनियों को कीमतें घटानी पड़ी थीं, जिससे अजीब स्थिति बन गई थी।

    5 रुपए का पैक 4.45 रुपए, 1 की टॉफी 88 पैसे की और 2 रुपए का शैंपू 1.77 रुपए में मिलने लगा था। दुकानदारों को छुट्टे रुपए देना मुश्किल हो गया था। उपभोक्ताओं को भी असुविधा होने लगी थी।हालांकि, अब सरकार की नई मंजूरी के बाद कंपनियां पैक का वजन 6-12% तक बढ़ाकर ही जीएसटी का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगी।

    12 फीसदी तक बढ़ेगा पारले बिस्किट की वजन

    सरकार ने यह साफ कर दिया है कि कंपनियां चाहें तो कीमत घटाने की बजाय वजन बढ़ाकर जीएसटी का फायदा दे सकती हैं। इसके बाद FMCG कंपनियों ने फिर से लोकप्रिय प्राइस पॉइंट्स पर नए पैक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पारले प्रोडक्स्ट (Parle Products) के वाइस प्रेसिडेंट मयंक शाह (Mayank Shah) ने कहा कि,

    "अगले कुछ दिनों में कंपनियां पुराने प्राइस पॉइंट्स पर नए पैक बाजार में उतारेंगी, जिनका वजन बढ़ा होगा। स्नैक्स इंडस्ट्री में तो इसका उत्पादन शुरू भी हो गया है। बिस्किट पैक का वजन 11–12% तक बढ़ाया जा रहा है।"

    बिसलेरी इंटरनेशनल के सीईओ (Bisleri International CEO) एंजेलो जॉर्ज का कहना है कि,

    "पुराने प्राइस पॉइंट्स पर लौटना सिर्फ समय की बात है। फिलहाल की गैर-मानक कीमतें उपभोक्ताओं के लिए असुविधाजनक हैं।"

    पिछले महीने ही कंपनियों ने घटाए थे दाम

    पिछले महीने कंपनियों ने जीएसटी कटौती के बाद अपने उत्पादों के दाम घटा दिए थे। पारलेजी का 5 रुपए वाला पैक 4.45 रुपए पर आ गया था। जबकि, Mondelez ने बॉर्नवीटा को 30 रुपए से घटाकर 26.69 रुपए और ओरियो को 10 रुपए से घटाकर 8.90 रुपए कर दिया था। वहीं बिसलेरी ने भी 500ML पानी की बोतल 10 रुपए से घटाकर 9 रुपए कर दी थी। जबकि एक लीटर वाली बोतल 18 रुपए में बिकने लगी थी।

    अमूल का रुख साफ, कीमतें घटाकर देंगे लाभ

    हालांकि, अमूल (Amul) ने कहा है कि जब तक सरकार का औपचारिक नोटिफिकेशन नहीं आता, वे पुराने प्राइस पॉइंट्स पर नहीं लौटेंगे। अमूल के एमडी जयेन मेहता ने कहा, 'सरकार की मंशा उपभोक्ताओं को सस्ता सामान देने की है, इसलिए हम कीमतें घटाकर ही लाभ देंगे, वजन नहीं बढ़ाएंगे।'

    उद्योग जगत से जुड़े एक्सपर्स्ट्स का मानना है कि नवंबर के मध्य तक दुकानों में फिर से ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 वाले पैक बाजार में लौट सकते हैं। बस फर्क इतना होगा कि अब उन्हीं पैक में वजन ज्यादा होगा या फिर मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी।