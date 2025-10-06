11 साल बाद CGHS की दरों में इजाफा, सरकार ने 2000 मेडिकल प्रोसिजर के बढ़ाए दाम, देखें नई रेट लिस्ट
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 'सेंट्रल गवर्नंमेंट हेल्थ स्कीम' के तहत इलाज कराना महंगा हो जाएगा। दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने CGHS की दरों में बदलाव कर दिया है। 2014 के बाद सरकार ने पहली बार 2000 मेडिकल प्रोसिजर (2000 Medical Procedures) की कीमतों में यह परिवर्तन किया है। सरकार की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि नई दरें 13 अक्तूबर से प्रभावी हो जाएंगी। इलाज के खर्चों में किए गए यह बदलाव अस्पताल के प्रकार, शहर के वर्गीकरण और वार्ड पात्रता के आधार पर लागू किए गए हैं।
सरकार के इस फैसले के बाद हॉस्पिटल शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स एक फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है।
क्या है CGHS पैकेज?
केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम है, जो उन्हें अन्य लाभों के अलावा नैदानिक परीक्षण, परामर्श, सर्जरी और अस्पताल में रहने जैसे विभिन्न मेडिकल खर्च पर होने वाले मेडिकल चार्जेस पर सब्सिडी प्रदान करती है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सीजीएचएस पैकेज कर्मचारियों को एक एकमुश्त मेडिकल लागत प्रदान करता है, जो अस्पताल में भर्ती होने से लेकर छुट्टी मिलने तक लागू होती है, तथा व्यक्ति के पूरे मेडिकल साइकल को कवर करती है।
CGHS पैकेज में प्रमुख इलाज की संशोधित दरें
बता दें कि यहां NABL से मतलब नेशनल एक्स्रीडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स और NABL यानी नेशनल एक्स्रीडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड केलीब्रेशन ऑफ लेबोरेट्रीज है।
दरों में बदलाव से उछले हॉस्पिटल शेयर
CGHS की दरों में इजाफा होने से निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स 1 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थकेयर और अपोलो हॉस्पिटल समेत अन्य अस्पताल कंपनियों के स्टॉक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं।
