11 साल बाद CGHS की दरों में इजाफा, सरकार ने 2000 मेडिकल प्रोसिजर के बढ़ाए दाम, देखें नई रेट लिस्ट

टेस्ट का नाम नॉन-NABH रेट (₹) NABH रेट (₹) सुपर स्पेशियलिटी रेट (₹)

OPD कंसल्टेशन 350 350 350

यूरिन रुटीन 85 100 100

स्टूल रुटीन 68 80 80

हीमोग्लोबिन (Hb) 43 50 50

कम्‍पलीट हीमोग्राम/CBC 255 300 300

प्लेटलेट काउंट 85 100 100

ब्लड शुगर रैंडम/फास्टिंग/पीपी 34 40 40

ब्लड यूरिया नाइट्रोजन (BUN)/यूरिया 85 100 100

सीरम क्रिएटिनिन 85 100 100

सीरम यूरिक एसिड 128 150 150

सीरम बिलिरुबिन (टोटल और डायरेक्ट) 128 150 150

सी-रिएक्टिव प्रोटीन (CRP) क्वांटिटेटिव 255 300 300

सीरम कोलेस्ट्रॉल 128 150 150

SGPT / ALT 85 100 100

SGOT / AST 85 100 100

सीरम सोडियम 102 120 120

सीरम पोटैशियम 102 120 120

ट्रोपोनिन I 595 700 700

ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन (HbA1c) 255 300 300

किडनी फंक्शन टेस्ट (KFT) 425 500 500

लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) 425 500 500

लिपिड प्रोफाइल 417 490 490

सीरम फेरिटिन 298 350 350

विटामिन B12 510 600 600

विटामिन D3 850 1000 1000

थायरॉइड फंक्शन टेस्ट (T3, T4, TSH) 383 450 450

थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन (TSH) 170 200 200

डेंगू NS1 Ag 340 400 400

डेंगू IgM और IgG 680 800 800

2D इकोकार्डियोग्राफी 1254 1475 1475

USG होल एब्डोमेन 680 800 800

X-Ray चेस्ट PA/AP व्यू 196 230 230

X-Ray स्पाइन AP और लैटरल 340 400 400

CT स्कैन हेड/ब्रेन - बिना कंट्रास्ट 880 1035 1035

CT स्कैन हेड/ब्रेन - कंट्रास्ट के साथ 1870 2200 2200

HRCT चेस्ट 1700 2000 2000

CT स्कैन होल एब्डोमेन - बिना कंट्रास्ट 2933 3450 3450

CT स्कैन होल एब्डोमेन - कंट्रास्ट के साथ 4399 5175 5175

MRI हेड/ब्रेन - बिना कंट्रास्ट 2338 2750 2750

MRI हेड/ब्रेन - कंट्रास्ट के साथ 4250 5000 5000

MRI घुटना सिंगल जॉइंट - बिना कंट्रास्ट 2550 3000 3000

MRI लम्बर स्पाइन - बिना कंट्रास्ट 2975 3500 3500

MRI लम्बर स्पाइन - कंट्रास्ट के साथ 4888 5750 5750

पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट (PFT) 425 500 500

FDG होल बॉडी PET CT स्कैन 12219 14375 14375

स्किन बायोप्सी 1063 1250 1250

बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी 7225 8500 8500

इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG) 149 175 175

ट्रेडमिल टेस्ट (TMT) 952 1120 1120