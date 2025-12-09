साल 2025 में आम आदमी पर मेहरबान रही सरकार, इनकम टैक्स में छूट और GST पर राहत जैसे फैसलों से किया खुश
केंद्र सरकार ने 2025 में आम आदमी के लिए टैक्स का बोझ कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें इनकम टैक्स में कटौती और जीएसटी सुधार शामिल हैं। इनकम टैक्स ...और पढ़ें
आईएएनएस, नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से इस साल आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें इनकम टैक्स (Income Tax) में कटौती, जीएसटी सुधार और वार्षिक टोल पास जैसे बड़े फैसले शामिल हैं।
केंद्र सरकार की ओर से आम बजट 2025 में इनकम टैक्स की नई रिजीम के तहत छूट की सीमा को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलने वाली 75,000 रुपए की छूट को मिला दिया जाए तो यह बढ़कर 12.75 लाख रुपए हो जाती है।
इसका मतलब है कि कोई भी नौकरीपेशा व्यक्ति 12.75 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स छूट का दावा कर सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट को केवल नौकरी पेशा व्यक्ति ही ले सकता है।
जीएसटी पर बड़ी राहत
सरकार की ओर से इस साल दी गई दूसरी सबसे बड़ी राहत जीएसटी 2.0 (GST Reforms 2025) रहा है। इसके तहत सरकार ने जीएसटी स्लैब की संख्या को चार - 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत से घटाकर दो -5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, लग्जरी और सिन गुड्स पर जीएसटी की दर 40 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद 453 वस्तुओं की जीएसटी दर में बदलाव हुआ, उनमें से 413 वस्तुओं की दरों में कमी देखी गई। लगभग 295 आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत/शून्य हो गई है।
गाड़ियां हुई सस्ती
GST सुझारों के तहत 1,200 सीसी या उससे कम की पेट्रोल कारों और 1,500 सीसी या उससे कम की डीजल कारों पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही, 350 सीसी या उससे कम की बाइकों पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।
साथ ही, लग्जरी गाड़ियों और बाइकों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, गाड़ियों पर सेस को समाप्त कर दिया गया है। इन सुधारों का उद्देश्य देश की आर्थिक विकास दर को बढ़ाना था। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में देश की वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही है, यह पिछली कई तिमाही में सबसे अधिक तेज वृद्धि दर है।
टोल टैक्स का बोझ हुआ कम
2025 में आम लोगों पर टोल टैक्स के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने एनुअल पास का एलान किया है, जिसे 15 अगस्त से लागू कर दिया गया है। इसके तहत फास्टैग वार्षिक पास वाहन चालकों को सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इसकी कीमत 3,000 रुपए है।
इससे कोई भी वाहन चालक 200 टोल प्लाजा पार कर सकता है। इससे एक टोल प्लाजा पार करने की कीमत घटकर मात्र 15 रुपए रह जाती है। इससे राजमार्गों पर यात्रा करना पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो गया है।
