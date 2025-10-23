Language
    लोगो बनाओ और जीतो 1 लाख रुपए, दिल्ली आने-जाने का फ्लाइट का किराया भी मिलेगा; कब तक भेज सकते हैं एंट्री?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 04:19 PM (IST)

    MNRE Green Hydrogen Mission: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए लोगो डिजाइन करने के लिए रचनात्मक लोगों को आमंत्रित किया है। विजेता को 1 लाख रुपये और सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ ही 10 रनर-अप्स को भी पुरस्कार मिलेंगे। सरकार ऐसा लोगो चाहती है जो भारत की ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भरता को दिखाए। एंट्री भेजने की आखिरी तारीख कब है? पढ़ें पूरी खबर

    Hero Image

    नई दिल्ली| अगर आपके पास डिजाइनिंग का हुनर है और लोगो बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है तो यह खबर आपके लिए है। भारत सरकार का न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय (MNRE) देशभर के क्रिएटिव लोगों को ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (Green Hydrogen Mission) के लिए लोगो डिजाइन करने का न्योता दे रहा है। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम और सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन भी दिया जाएगा। साथ ही, 10 रनर-अप्स को 5,000-5,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। विजेता को दिल्ली आने-जाने के लिए फ्लाइट का किराया भी सरकार देगी।

    कैसा लोगो बनवाना चाहती है सरकार

    सरकार चाहती है कि लोगो ऐसा हो जो भारत की ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भरता की महत्वाकांक्षा को दिखाए। लोगो में यह झलकना चाहिए कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग और निर्यात का ग्लोबल हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग स्टील, ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर, शिपिंग और पेट्रोकेमिकल जैसे कई सेक्टर में किया जा सकेगा, जिससे देश की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी और कार्बन उत्सर्जन कम होगा।

    प्रतियोगिता में उम्र की कोई सीमा नहीं

    एनर्जी मंत्रालय ने बताया कि यह मिशन भारत की अर्थव्यवस्था को डिकार्बोनाइज करने और नई टेक्नोलॉजी में लीडरशिप हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रतियोगिता में देश का कोई भी नागरिक, उम्र की परवाह किए बिना, हिस्सा ले सकता है।

    लोगो मेकिंग में ध्यान रखनी होंगी ये बातें

    • लोगो को JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में (300 DPI क्वालिटी) में बनाना होगा।
    • साइज 15 सेमी x 20 सेमी तय किया गया है।
    • जूरी क्रिएटिविटी, ओरिजिनैलिटी, तकनीकी उत्कृष्टता (technical excellence) और विजुअल इम्पैक्ट के आधार पर विजेता चुनेगी।

    कब है लास्ट डेट, कैसे करें अप्लाई?

    एंट्री भेजने की आखिरी तारीख 5 नवंबर 2025 है। इच्छुक प्रतिभागी अपनी डिजाइन सीधे MyGov.in वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए लिंक पर क्लिक करना होगा।

    https://www.mygov.in/task/logo-design-contest-national-green-hydrogen-mission/

    जहां आपको ई-मेल या फिर मोबाइल नंबर फिल करके लॉगिन करना होगा। और अगर आपका लोगो देश के 'ग्रीन एनर्जी ड्रीम' का चेहरा बन गया, तो एक लाख रुपए का इनाम आपका हो सकता है।

     