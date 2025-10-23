लोगो बनाओ और जीतो 1 लाख रुपए, दिल्ली आने-जाने का फ्लाइट का किराया भी मिलेगा; कब तक भेज सकते हैं एंट्री?

नई दिल्ली| अगर आपके पास डिजाइनिंग का हुनर है और लोगो बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है तो यह खबर आपके लिए है। भारत सरकार का न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय (MNRE) देशभर के क्रिएटिव लोगों को ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (Green Hydrogen Mission) के लिए लोगो डिजाइन करने का न्योता दे रहा है। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम और सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन भी दिया जाएगा। साथ ही, 10 रनर-अप्स को 5,000-5,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। विजेता को दिल्ली आने-जाने के लिए फ्लाइट का किराया भी सरकार देगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैसा लोगो बनवाना चाहती है सरकार सरकार चाहती है कि लोगो ऐसा हो जो भारत की ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भरता की महत्वाकांक्षा को दिखाए। लोगो में यह झलकना चाहिए कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग और निर्यात का ग्लोबल हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग स्टील, ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर, शिपिंग और पेट्रोकेमिकल जैसे कई सेक्टर में किया जा सकेगा, जिससे देश की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी और कार्बन उत्सर्जन कम होगा।

लोगो मेकिंग में ध्यान रखनी होंगी ये बातें लोगो को JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में (300 DPI क्वालिटी) में बनाना होगा।

साइज 15 सेमी x 20 सेमी तय किया गया है।

जूरी क्रिएटिविटी, ओरिजिनैलिटी, तकनीकी उत्कृष्टता (technical excellence) और विजुअल इम्पैक्ट के आधार पर विजेता चुनेगी। कब है लास्ट डेट, कैसे करें अप्लाई? एंट्री भेजने की आखिरी तारीख 5 नवंबर 2025 है। इच्छुक प्रतिभागी अपनी डिजाइन सीधे MyGov.in वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए लिंक पर क्लिक करना होगा।