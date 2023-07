PF पर ब्याज का पैसा ट्रांसफर कर रही है सरकार, ऐसे चेक करें अपना पासबुक

केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ) कार्यक्रम पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं जिससे नौकरी करने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने अब वित्त वर्ष 23 के लिए उपलब्ध ब्याज दर को बढ़ाकर 8.15 फीसदी कर दिया है। चलिए जानते हैं क्या है अपना पीएफ बैलेंस चेक करने का प्रोसेस। पढ़िए पूरी खबर।

Government is transferring interest money on PF, check your passbook like this

Your browser does not support the audio element.