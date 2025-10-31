SBI समेत सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने बदले अपनी वेबसाइट के नाम, समझें इसके पीछे की वजह, ये रहे नए URL एड्रेस

नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC समेत कई बैंकों की वेबसाइट का डोमेन नेम या URL एड्रेस बदल गया है। दरअसल, यह बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक के उस निर्देश पर हो रहा है, जिसमें आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे अपने नेट बैंकिंग वेबसाइट एड्रेस को 31 अक्टूबर, 2025 से पहले स्पेशल इंटरनेट डोमेन - '.bank.in' पर ट्रांसफर कर दें। आरबीआई ने इस बारे में सर्कुलर 21 अप्रैल, 2025 को जारी किया था।

इस सर्कुलर में आरबीआई ने कहा था कि उनके मौजूदा डोमेन को ‘.bank.in’ डोमेन में ट्रांसफर करने की प्रोसेस जल्द से जल्द पूरी हो और किसी भी स्थिति में 31 अक्टूबर, 2025 से पहले करनी होगी। क्यों बदले गए URL एड्रेस? आरबीआई के इस निर्देशों के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और केनरा बैंक जैसे बैंकों ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के यूआरएल को '.bank.in' डोमेन पर ट्रांसफर कर दिया है। अहम बैंकों की वेबसाइट्स के नए URL एड्रेस ICICI Bank: https://www.icici.bank.in/ HDFC Bank: https://www.hdfc.bank.in/ Axis Bank: https://www.axis.bank.in/ Kotak Mahindra Bank: https://www.kotak.bank.in/en/home.html Punjab National Bank: https://pnb.bank.in/ State Bank of India: https://sbi.bank.in क्या है .bank.in? दरअसल, .bank.in डोमेन एक सिक्योर और स्पेशल इंटरनेट डोमेन है, जिसे आरबीआई ने विशेष रूप से भारतीय बैंकों के लिए शुरू किया है, ताकि डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी को रोकने और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं में विश्वास बढ़ाने में मदद मिल सके।