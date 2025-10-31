Language
    SBI समेत सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने बदले अपनी वेबसाइट के नाम, समझें इसके पीछे की वजह, ये रहे नए URL एड्रेस

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:46 PM (IST)

    सभी बैंकों की वेबसाइट के URL एड्रेस में बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक के खास निर्देश पर हुआ है। दरअसल, आरबीआई ने बैंकों को अपने नेट बैंकिंग वेबसाइट एड्रेस को 31 अक्टूबर, 2025 से पहले स्पेशल इंटरनेट डोमेन - '.bank.in' पर ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था।

    RBI के निर्देश पर बैंकों ने बदले अपनी वेबसाइट के एड्रेस

    नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC समेत कई बैंकों की वेबसाइट का डोमेन नेम या URL एड्रेस बदल गया है। दरअसल, यह बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक के उस निर्देश पर हो रहा है, जिसमें आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे अपने नेट बैंकिंग वेबसाइट एड्रेस को 31 अक्टूबर, 2025 से पहले स्पेशल इंटरनेट डोमेन - '.bank.in' पर ट्रांसफर कर दें। आरबीआई ने इस बारे में सर्कुलर 21 अप्रैल, 2025 को जारी किया था।

    इस सर्कुलर में आरबीआई ने कहा था कि उनके मौजूदा डोमेन को ‘.bank.in’ डोमेन में ट्रांसफर करने की प्रोसेस जल्द से जल्द पूरी हो और किसी भी स्थिति में 31 अक्टूबर, 2025 से पहले करनी होगी।

    क्यों बदले गए URL एड्रेस?

    आरबीआई के इस निर्देशों के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और केनरा बैंक जैसे बैंकों ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के यूआरएल को '.bank.in' डोमेन पर ट्रांसफर कर दिया है। 

    अहम बैंकों की वेबसाइट्स के नए URL एड्रेस

    ICICI Bank: https://www.icici.bank.in/

    HDFC Bank: https://www.hdfc.bank.in/

    Axis Bank: https://www.axis.bank.in/

    Kotak Mahindra Bank: https://www.kotak.bank.in/en/home.html

    Punjab National Bank: https://pnb.bank.in/

    State Bank of India: https://sbi.bank.in

    क्या है .bank.in?

    दरअसल, .bank.in डोमेन एक सिक्योर और स्पेशल इंटरनेट डोमेन है, जिसे आरबीआई ने विशेष रूप से भारतीय बैंकों के लिए शुरू किया है, ताकि डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी को रोकने और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं में विश्वास बढ़ाने में मदद मिल सके।

    वहीं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक जैसे प्राइवेट बैंकों ने सुचारू माइग्रेशन का वादा किया है, और अपने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि उनकी सभी मौजूदा सेवाएं चालू रहेंगी और पुराने यूआरएल नए '.bank.in' पते से सहजता से जुड़ जाएंगे।

    यह पहल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और एमईआईटीवाई के प्राधिकरण के तहत बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) द्वारा डोमेन रजिस्ट्रेशन और ऑपरेशनल सपोर्ट प्रदान किया गया था।