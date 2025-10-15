Gold-Silver ने दिवाली से पहले ही तोड़े सारे रिकॉर्ड, सोना ₹1.30 लाख तो चांदी ₹1.85 लाख के पार; आज ₹2 लाख पहुंचेगी कीमत?

नई दिल्ली| सोना-चांदी ने जहां MCX और IBJA पर धूम मचा रखी तो वहीं दिल्ली के सराफा बाजार में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मंगलवार को पहली बार सोने की कीमत 1.30 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चली गई। जबकि चांदी ने 1.85 लाख प्रति किलो पहुंचकर इतिहास रच दिया। कमोडिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा रफ्तार जारी रही तो दिवाली तक चांदी 2 लाख रुपए जादुई आंकड़ा छू सकती है।

अचानक क्यों बढ़ी कीमतें? धनतेरस से पहले ज्वैलर्स और खुदरा खरीदारों की भारी मांग ने सोने-चांदी दोनों की कीमतों में आग लगा दी है। अखिल भारतीय सराफा संघ (AIBJA) के अनुसार, मंगलवार को 99.9% शुद्धता वाला सोना 2,850 रुपए चढ़कर 1,30,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 99.5% प्योरिटी वाला सोना भी 2,850 रुपए बढ़कर 1,30,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। दोनों अपने अब तक के सर्वोच्च स्तर पर हैं।