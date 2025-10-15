Gold-Silver ने दिवाली से पहले ही तोड़े सारे रिकॉर्ड, सोना ₹1.30 लाख तो चांदी ₹1.85 लाख के पार; आज ₹2 लाख पहुंचेगी कीमत?
Gold Silver Record Breaking Hike : दिल्ली के सराफा बाजार में सोना-चांदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोना 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1.85 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई। विशेषज्ञों का मानना है कि धनतेरस से पहले मांग बढ़ने और रुपये की कमजोरी के कारण कीमतों में यह उछाल आया है। दिवाली तक चांदी 2 लाख रुपये तक जा सकती है।
नई दिल्ली| सोना-चांदी ने जहां MCX और IBJA पर धूम मचा रखी तो वहीं दिल्ली के सराफा बाजार में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मंगलवार को पहली बार सोने की कीमत 1.30 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चली गई। जबकि चांदी ने 1.85 लाख प्रति किलो पहुंचकर इतिहास रच दिया। कमोडिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा रफ्तार जारी रही तो दिवाली तक चांदी 2 लाख रुपए जादुई आंकड़ा छू सकती है।
अचानक क्यों बढ़ी कीमतें?
धनतेरस से पहले ज्वैलर्स और खुदरा खरीदारों की भारी मांग ने सोने-चांदी दोनों की कीमतों में आग लगा दी है। अखिल भारतीय सराफा संघ (AIBJA) के अनुसार, मंगलवार को 99.9% शुद्धता वाला सोना 2,850 रुपए चढ़कर 1,30,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 99.5% प्योरिटी वाला सोना भी 2,850 रुपए बढ़कर 1,30,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। दोनों अपने अब तक के सर्वोच्च स्तर पर हैं।
चांदी की कीमतें हुईं बेकाबू
चांदी ने तो सभी को हैरान कर दिया है। लगातार पांचवें दिन बढ़त दर्ज करते हुए यह 6,000 रुपए उछलकर 1,85,000 प्रति किलो (सभी करों सहित) पर पहुंच गई। पिछले सत्र में यह 1,79,000 रुपए पर बंद हुई थी। फरवरी से अब तक चांदी में 34,500 की छलांग लगी है, जबकि साल 2025 की शुरुआत से अब तक 95,300 रुपए का इजाफा हुआ है। यानी कीमतों में 106% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा स्तर से चांदी को 2 लाख रुपए पहुंचने के लिए केवल 15,000 और बढ़ना होगा, जो त्योहारी डिमांड को देखते हुए बहुत संभव है।
रुपया कमजोर, विदेशों में भी असर
व्यापारियों ने कीमतों में तेजी की एक बड़ी वजह रुपए की कमजोरी को बताया है, जो मंगलवार को डॉलर के मुकाबले 12 पैसे गिरकर 88.80 रुपए के सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना-चांदी चमक बिखेर रहे हैं। सोना दिन में 4,179 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर को छूने के बाद 4,140 डॉलर पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी 53.54 डॉलर के रिकॉर्ड हाई को छूकर हल्की गिरावट के साथ 51.36 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई। विश्लेषकों का मानना है कि सोना-चांदी में दिवाली तक भयानक तेजी देखने को मिलेगी।
