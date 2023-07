Gold Price Today: 59 हजार से नीचे आने के बाद भी नहीं थम रही सोने में गिरावट, आज इतना सस्ता हुआ गोल्ड

Gold And Silver Price Today सोना और चांदी की नई कीमतें अपडेट हुई हैं। सोने के भाव में आज भी गिरावट दर्ज हुई है। 24 कैरेट सोने की कीमत जहां बीते शुक्रवार को 10 ग्राम सोने की कीमत 59070 रुपये थी जबकि सोमवार को यही कीमत 58960 रुपये हो गई है। चांदी की कीमत की बात करें तो 1 किलोग्राम चांदी का भाव 71900 रुपये है।

Gold silver Price Today 3 July 2023 Sona Chandi Bhav Know Latest Update

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सोमवार के कारोबारी दिन के लिए सोना और चांदी की ताजा कीमतें जारी कर दी गई हैं। सोने की कीमत में बीते शुक्रवार के मुकाबले कमी आई है। 24 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो बीते शुक्रवार को 10 ग्राम सोने की कीमत 59070 रुपये थी, जबकि सोमवार को यही कीमत 58960 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने के भाव में आज 110 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो बीते शुक्रवार को 10 ग्राम सोने की कीमत 54150 रुपये थी, जबकि सोमवार को यही कीमत 54050 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने के भाव में आज 100 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। चांदी की कीमत की बात करें तो 1 किलोग्राम चांदी का रेट 71,900 रुपये चल रहा है। वायदा में चांदी का क्या भाव चल रहा है? वायदा बाजार की बात करें तो चांदी के भाव में गिरावट दर्ज हुई है। चांदी वायदा कीमत 183 रुपये गिरकर 69,847 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। सोमवार को चांदी के भाव में यह गिरावट प्रतिभागियों द्वारा अपने दांव कम करने के कारण रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें तो सितंबर डिलीवरी के लिए चांदी का अनुबंध 183 रुपये या 0.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 69,847 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। इसमें 12,444 लॉट का कारोबार हुआ है। वैश्विक स्तर पर चांदी के भाव की बात करें तो न्यूयॉर्क में चांदी 0.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22.94 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। सोने के वायदा भाव पर क्या है अपडेट? सोमवार को वायदा कारोबार में सोने की कीमत 189 रुपये गिरकर 58,022 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, अगस्त डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 189 रुपये या 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58,022 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। इसमें 11,709 लॉट का कारोबार हुआ। जानकारों की मानें तो सोने के भाव में गिरावट के लिए प्रतिभागियों द्वारा अपने पदों में कटौती रही। वैश्विक स्तर पर सोने के भाव की बात करें तो न्यूयॉर्क में 0.46 प्रतिशत गिरकर 1,920.50 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

Edited By: Shivani Kotnala