Gold Price Today: सोने की कीमतों में आज फिर तेजी, चेक करें आपके शहर में क्या है 10 ग्राम गोल्ड का रेट

आज गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिली। वायदा कारोबार में सोने की कीमत आज बढ़कर 58489 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। हालांकि आज चांदी की कीमत में कमी देखने को मिली है। आज चांदी गिरकर 70235 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। आज हम आपको इस खबर में वायदा रेट के अलावा गोल्ड की आपके शहर की स्पॉट भी बता रहे हैं।

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: शुक्रवार 7 जुलाई को सोने की कीमत में तेजी देखने को मिली तो वहीं चांदी की चमक फीकी हुई। सोने की कीमतों में तेजी उसके मजबूत हाजिर मांग के कारण आई है। क्या है सोने का भाव? मजबूत के कारण वायदा कारोबार में सोना 88 रुपये बढ़कर 58,489 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, अगस्त डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 88 रुपये या 0.15 प्रतिशत बढ़कर 58,489 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 10,782 लॉट का कारोबार हुआ। विश्लेषकों ने कहा कि प्रतिभागियों द्वारा ताजा पोजीशन बनाने से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में सोना 0.25 प्रतिशत बढ़कर 1,920.20 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। क्या है चांदी की कीमत? प्रतिभागियों द्वारा अपना दांव कम करने से आज चांदी वायदा 89 रुपये गिरकर 70,235 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, सितंबर डिलीवरी के लिए चांदी का अनुबंध 89 रुपये या 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ 70,235 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया, जिसमें 12,267 लॉट का कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में चांदी 0.07 प्रतिशत बढ़कर 22.91 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। आपके शहर में कितने का मिल रहा है सोना? गुड रिटर्न वेबसाइट के मुताबिक सर्राफा बाजार में आज सोने की स्पॉट कीमतें इस प्रकार है: दिल्ली में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 59,220 रुपये है।

जयपुर में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 59,220 रुपये है।

पटना में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 59,120 रुपये है।

कोलकाता में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 59,070 रुपये है।

मुंबई में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 59,070 पर बिक रहा है।

बेंगलुरु में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 59,070रुपये का है।

हैदराबाद में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 59,070 रुपये का है।

चंडीगढ़ में सोने की कीमत 59,220 रुपये है।

लखनऊ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 59,220 रुपये है।

