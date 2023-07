Dollar vs Rupee: डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ कमजोर, 8 पैसे की आई गिरावट

Indian Rupee vs Dollar कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन डॉलर के मुकाबले रुपये कमजोर नजर आ रहा है। अमेरिका मुद्रा के मुकाबले रुपया 82.68 पर शुरुआती कारोबार में बना हुआ है। गुरुवार के सत्र में रुपया 82.60 पर बंद हुआ था। कच्चे तेल के दामों में बढ़त की वजह से रुपया में गिरावट देकने को मिल रही है। (जागरण फाइल फोटो)

Dollar vs Rupee: डॉलर के मुकाबले फिर से कमजोर हो गया रुपया

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Indian Rupee vs Dollar: भारतीय शेयर बाजार में नरमी देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे गिरकर कारोबार कर रहा है। अब रुपया 82.68 पर आ गया। हालाँकि, विदेशी फंड प्रवाह ने रुपया को समर्थन दिया और गिरावट को नियंत्रित भी किया है। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा पर, घरेलू इकाई 82.68 पर खुली, जो पिछले बंद के मुकाबले 8 पैसे की गिरावट दर्ज करती है। इसके अलावा, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का भी रुपया पर असर पड़ा। डॉलर हुआ मजबूत विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि सबकी नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति पर है। इसमें ब्याद दरों की बढ़ती उम्मीदों की वजह से डॉलर में तेजी बनी हुई है। डॉलर सूचकांक,जिसमें छह करेंसी है। डॉलर सूचकांक के मुकाबले ग्रीनबैक की ताकत का अनुमान लगाया जा सकता है। डॉलर 0.04 प्रतिशत गिरकर 103.12 पर आ गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.29 प्रतिशत बढ़कर 76.74 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) गुरुवार को पूंजी बाजार में सबसे बड़े खरीदार थे। इन्होंने 2,641.05 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। भारतीय शेयर मार्केट का हाल कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन शेयर बाजार में दोनों सूचकांक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। बीएसई सेंसेक्स 47.47 अंक या 0.07 प्रतिशत कम होकर 65,738.17 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, एनएसई निफ्टी 18.40 अंक या 0.09 प्रतिशत गिरकर 19,478.90 पर आ गया।

