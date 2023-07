Gold Price Today: फिर से महंगा हुआ गोल्ड, जानिए आज आपके शहर में क्या भाव मिल रहा है सोना

आज यानी 11 जुलाई यानी मंगलवार को सोने के बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वायदा कारोबार में आज सोना और चांदी दोनों में उछाल देखने को मिला। सोने की कीमत 87 रुपये और चांदी की कीमत में 103 रुपये की तेजी आई है। जानिए महानगरों सहित आपके शहर में क्या है गोल्ड का ताजा भाव।

Gold Price Today: Gold became costlier again, know how much gold is getting in your city today

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: मंगलवार 11 जुलाई को, सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वायदा कारोबार में सोने और चांदी दोनों में आज उछाल देखने को मिला है। गोल्ड रेट में 87 रुपये तो वहीं चांदी में 103 रुपये की बढ़त देखने को मिल रही है। क्या है सोने का भाव? मजबूत हाजिर मांग के कारण आज वायदा कारोबार में सोने की कीमत 87 रुपये बढ़कर 58,776 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, अगस्त डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 87 रुपये या 0.15 प्रतिशत की तेजी के साथ 58,776 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 10,511 लॉट का कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में सोना 0.40 प्रतिशत बढ़कर 1,938.70 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। क्या है चांदी का भाव? मंगलवार को वायदा कारोबार में मजबूत हाजिर मांग के कारण, चांदी की कीमत 103 रुपये बढ़कर 71,468 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, सितंबर डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 103 रुपये या 0.14 प्रतिशत बढ़कर 12,111 लॉट में 71,468 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। विश्लेषकों के मुताबिक चांदी की कीमतों में वृद्धि मुख्य रूप से सकारात्मक घरेलू रुझान के कारण हुई है। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में चांदी 0.28 प्रतिशत बढ़कर 23.41 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। आपके शहर में आज इतने का मिल रहा है गोल्ड गुड रिटर्न वेबसाइट के मुताबिक सर्राफा बाजार में सोने की स्पॉट कीमतें: दिल्ली में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 59,560 रुपये है।

जयपुर में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 59,560 रुपये है। पटना में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 59,460 रुपये है।

कोलकाता में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम 59,410 रुपये है।

मुंबई में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 59,410 पर बिक रहा है।

बेंगलुरु में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 59,410 रुपये का है।

हैदराबाद में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 59,410 रुपये का है।

चंडीगढ़ में सोने की कीमत 59,560 रुपये है।

लखनऊ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 59,560 रुपये है।

