सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 48 किलोग्राम सोने का पेस्ट बरामद, 25 करोड़ रुपये आंकी गई कीमत; चार गिरफ्तार

सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 48 किलोग्राम सोने का पेस्ट बरामद (फाइल फोटो)

सूरत, पीटीआई। राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शारजाह से आए 48.20 किलोग्राम सोने के पेस्ट को जब्त किया है। इसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपये बताई गई है। इस मामले में तीन यात्रियों और एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया जानकारी के आधार पर हुई कार्रवाई डीआरआई ने एक बयान में कहा कि खुफिया जानकारी के आधार पर विभाग के अधिकारियों ने सात जुलाई को हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या आईएक्स 172 से शारजाह से आने वाले तीन यात्रियों को रोका। इन पर तस्करी कर सोने का पेस्ट लाने का संदेह था। उनके सामान की जांच की गई। इस दौरान 20 सफेद रंग के पैकेट में 43.5 किलोग्राम सोने का पेस्ट बरामद किया गया। कहा गया है कि इस मामले में हवाई अड्डे पर तैनात अधिकारियों ने भी मदद की। डीआरआई ने कहा कि स्क्रीनिंग और जांच से बचने के लिए इमीग्रेशन से पहले स्थित एक शौचालय में इसे हस्तांतरित करने की योजना बनाई गई थी। सभी आरोपितों के बयान लेकर मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी डीआरआई के अनुसार, ऐसा लगता है कि सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक संगठित तस्करी रैकेट संचालित हो रहा है। इस मामले की जांच अभी जारी है।

Edited By: Anurag Gupta