Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमतें हुईं धड़ाम, आज इतना सस्ता हुआ गोल्ड

सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरवाट देखने को मिली है। आज सोना 59 हजार के नीचे और चांदी 70 हजार के नीचे बीक रही है। आईबीजेए ने गोल्ड की अलग-अलग शुद्धता के लिए आज के रेट जारी किए हैं। अगर आप भी सोना या चांदी आज खरीदने जा रहे हैं तो पहले लेटेस्ट रेट पता कर लें। जानिए कितना सस्ता हुआ गोल्ड और सिल्वर

Gold Price Today: Gold and silver prices became so cheap today

नई दिल्ली,बिजनसे डेस्क: बुधवार 5 जुलाई को गोल्ड और सिल्वर के रेट में गिरावट देखने को मिली है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 58469 हजार रुपये है तो वहीं चांदी की कीमत 69797 हजार रुपये प्रति किलो है। सोने और चांदी की कीमत अगर कल शाम के रेट से तुलना करें तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक 4 जुलाई की शाम को 24 कैरेट, 10 ग्राम सोने का 58522 रुपये था जिसमें आज गिरावट देखने को मिली है। क्या है आज की कीमत? IBJA के आधिकारी वेबसाइट के मुताबिक आज सुबह 995 शुद्धता वाले 10 ग्राम गोल्ड की कीमत कम होकर 58235 रुपये पहुंच गए हैं। अगर 916 शुद्धता वाले गोल्ड की बात करें तो आज इसकी कीमत 53558 रुपये है। वहीं 750 प्योरिटी वाले सोने का भाव 43852 रुपये है। और 585 शुद्धता वाले सोने की कीमत आज चढ़कर 34204 रुपये हो गई है। अगर चांदी यानी सिल्वर की बात करें तो 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 69797 रुपये है। कितना सस्ता हुआ गोल्ड? अगर 999 शुद्धता वाले सोने की बात करें तो कल शाम को 10 ग्राम सोने का भाव 58,522 रुपये था जो आज सुबह 58,469 रुपये हो गया है। इसका मतलब गोल्ड रेट में 53 रुपये की गिरावट देखने को मिली है।

अगर 995 शुद्धता वाले सोने की बात करें तो कल शाम को 10 ग्राम सोने का भाव 58,288 रुपये था जो आज सुबह 58,235 रुपये हो गया है। इसका मतलब गोल्ड रेट में 53 रुपये की गिरावट देखने को मिली है।

अगर 916 शुद्धता वाले सोने की बात करें तो कल शाम को 10 ग्राम सोने का भाव 53,606 रुपये था जो आज सुबह 53,558 रुपये हो गया है। इसका मतलब गोल्ड रेट में 48 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। अगर 750 शुद्धता वाले सोने की बात करें तो कल शाम को 10 ग्राम सोने का भाव 43,892 रुपये था जो आज सुबह 43,852 रुपये हो गया है। इसका मतलब गोल्ड रेट में 40 रुपये की गिरावट देखने को मिली है।

की बात करें तो कल शाम को 10 ग्राम सोने का भाव 43,892 रुपये था जो आज सुबह 43,852 रुपये हो गया है। इसका मतलब गोल्ड रेट में 40 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। अगर 585 शुद्धता वाले सोने की बात करें तो कल शाम को 10 ग्राम सोने का भाव 34,235 रुपये था जो आज सुबह 34, 204 रुपये हो गया है। इसका मतलब गोल्ड रेट में 31 रुपये की गिरावट देखने को मिली है।

इसके अलावा चांदी कीमत कल शाम 69,949 रुपये प्रति किलोग्राम थी जो आज सुबह 69,797 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही है। इसका मतलब चांदी की कीमत में 152 रुपये की गिरावट देखने को मिली है।

Edited By: Gaurav Kumar