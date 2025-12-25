गिग वर्कर्स ने बुलाई हड़ताल, क्या क्रिसमस-न्यू ईयर पर नहीं डिलीवर होंगे ऑनलाइन ऑर्डर?

नई दिल्ली। स्विगी, ज़ोमैटो, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े फ़ूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के डिलीवरी वर्कर्स (Gig Worker Strike) ने देशवासियों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, इन लोगों ने वेतन संबंधी अन्य मांगों को लेकर 25 दिसंबर और 31 दिसंबर 2025 को पूरे भारत में हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन का कहना है कि गिग इकॉनमी में काम करने की स्थिति खराब हो रही है।

यह हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने बुलाई है, और माना जा रहा है कि इसमें मेट्रो और बड़े टियर-2 शहरों के डिलीवरी पार्टनर हिस्सा लेंगे। हालांकि, यह तय नहीं है कि दिल्ली-मुंबई समेत अन्य महानगरों में भी गिग वर्कर्स हड़ताल पर हैं।

गिग वर्कर्स यूनियन ने बयान में क्या कहा? एक बयान मेंयूनियनों ने कहा कि डिलीवरी वर्कर - जो लास्ट-माइल लॉजिस्टिक्स की रीढ़ हैं, खासकर पीक डिमांड और त्योहारी सीजन के दौरान काम करते हैं। उनकी कमाई गिर रही है औ वे लंबे व अनिश्चित काम के घंटे, असुरक्षित डिलीवरी टारगेट, मनमाने ढंग से ID ब्लॉक करने और बेसिक वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी सुरक्षा की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।