घर बैठे कैसे बनाएं राशन कार्ड? न लंबी कतार, न दफ्तर के चक्कर... ऑनलाइन आवेदन की स्टेप-बाई-स्टेप पूरी गाइड

Online Ration Card Application: अगर आप भी राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते-काटते परेशान हो चुके हैं, तो यह खबर आपके लिए है। अब आपको लंबी कतारें, फाइल और बाबुओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार ने राशन कार्ड के लिए पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी है। यानी अब मोबाइल या लैपटॉप से घर बैठे, कभी भी और कहीं से आवेदन किया जा सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मुताबिक, अब ऑफलाइन प्रक्रिया खत्म कर दी गई है और तय दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर आसानी से आवेदन किया जा सकता है। कुछ ही स्टेप्स में फॉर्म भरकर आप राशन कार्ड की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई (how to apply for ration card online) करें?

पहचान और पते का प्रमाण

सरकारी योजनाओं का लाभ

सब्सिडी वाले चावल, गेहूं और चीनी

जैसी सुविधाओं के लिए भी जरूरी दस्तावेज है। ऑनलाइन आवेदन से क्या फायदा? (What is the benefit of online application?) समय और पैसे दोनों की बचत

ब्रोकर्स से छुटकारा

आवेदन की स्थिति घर बैठे चेक करने की सुविधा यह भी पढ़ें- यूपी में अब राशन कार्ड से जुड़े सभी काम घर बैठे होंगे ऑनलाइन, 15 दिनों में होगा आवेदन का निस्तारण राशन कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents required for ration card) आधार कार्ड (सभी परिवार सदस्यों का)

निवास प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

बैंक खाता विवरण

पासपोर्ट साइज फोटो

मोबाइल नंबर (OTP के लिए) स्टेप-बाय-स्टेप: घर बैठे राशन कार्ड कैसे बनाएं? (ration card digital process) स्टेप 1: अपने राज्य के फूड एंड सिविल सप्लाई (Food & Civil Supplies) विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: 'New Ration Card Apply' या 'Apply Online' विकल्प चुनें।

स्टेप 3: मोबाइल नंबर डालकर OTP से रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 4: आवेदन फॉर्म में परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भरें।

स्टेप 5: जरूरी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें।

स्टेप 6: फॉर्म सबमिट करें और Acknowledgement/Reference Number सेव कर लें।

ऑनलाइन राशन कार्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा? (What will happen after applying for ration card online?) फॉर्म सबमिट होने के बाद विभाग दस्तावेजों की जांच करता है। जरूरत पड़ने पर फील्ड वेरिफिकेशन भी हो सकता है। सब कुछ सही रहने पर आपका राशन कार्ड डिजिटल या फिजिकल फॉर्म में जारी कर दिया जाता है।