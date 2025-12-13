Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में अब राशन कार्ड से जुड़े सभी काम घर बैठे होंगे ऑनलाइन, 15 दिनों में होगा आवेदन का निस्तारण

    By Rakesh Pathak Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:30 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड से जुड़े सभी काम अब ऑनलाइन किए जा सकेंगे। खाद्य एवं रसद विभाग ने यह सुविधा शुरू की है, जिससे लोग घर बैठे ही राशन कार्ड के ...और पढ़ें

    Hero Image

    राशन कार्ड से जुड़े सभी काम अब घर बैठे होंगे ऑनलाइन।

    राकेश पाठक , संतकबीर नगर। राशन कार्ड धारकों को अब नाम बढ़ाने, नाम हटाने, कार्ड का हस्तांतरण, विभाजन, मृतक का नाम हटाने और समर्पण सहित अन्य कार्यों के लिए विभागीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब आवेदक अपने राशन कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर लॉगिन कर आधार आधारित वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) वेरीफिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस संबंध में आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग अनामिका सिंह ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन किया गया आवेदन स्वतः संबंधित अधिकारी के लॉगिन पर पहुंच जाएगा। अधिकारियों को 15 दिन के भीतर आवेदन का निस्तारण करना अनिवार्य होगा। समय सीमा पार होने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई का प्रावधान है।

    पहले राशन कार्ड से संबंधित कार्यों के लिए जिला पूर्ति कार्यालय एवं क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालयों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे।

    नाम जोड़ने–हटाने, हस्तांतरण, मृतक का नाम कटवाने जैसे कार्यों में देरी के चलते गरीब और जरूरतमंदों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी और समय व धन दोनों की बर्बादी होती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

    ऐसे होता है राशन कार्ड से संबंधित कार्य

    वर्तमान प्रणाली में नाम जोड़ने, हटाने, कार्ड हस्तांतरण आदि के लिए लोगों को सहज जन सेवा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन कराना होता है। आवेदन के साथ मिले दस्तावेज ग्रामीण आवेदकों को खंड विकास कार्यालय तथा नगरीय आवेदकों को नगरपालिका कार्यालय में जमा करने पड़ते हैं।

    इसके बाद ही अभिलेख जिला पूर्ति कार्यालय पहुंचते हैं, जिससे काफी विलंब और असुविधाएं होती हैं। नई व्यवस्था इन सभी चरणों को सरल कर देगी।

    जिले की वर्तमान स्थिति

    • कुल राशन कार्ड धारक: 3,32,169
    • जिले में कुल परिवार: 13,22,220
    • कुल कोटेदार: 874
    • अंत्योदय कार्ड धारक: 53,050
    • पात्र गृहस्थी कार्ड धारक: 2,79,119

    राशन कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर से आवेदन किया जा सकता है। ऑफिस पर भागदौड़ करने की आवश्यकता नही है। आवेदक को इससे काफी राहत मिलेगी। -राजीव कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी।