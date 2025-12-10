12 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी में गौतम अदाणी, कहां लगाएंगे इतना पैसा, खुद बताया ये खास प्लान

नई दिल्ली। देश का दिग्गज कारोबारी घराना, अदाणी समूह (Adani Group Investment) अगले 6 सालों में भारत में 12 लाख करोड़ का निवेश करने जा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि अदाणी समूह आने वाले 6 वर्षों में 12 लाख करोड़ तक का निवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि यह निवेश इन्फ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और पोर्ट बिजनेस समेत अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा।

गौतम अदाणी ने क्या कहा? गौतम अदाणी ने कहा, "देश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। हम अगले छह वर्षों में भारत में 10 से 12 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि कॉरपोरेट भारत और उद्योगपति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भरता के आह्वान के साथ जुड़ रहे हैं, जिसे उन्होंने भारत की नई स्वतंत्रता बताया है।

गौतम अदाणी ने कहा, ”आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए संघर्ष जारी है… प्रधानमंत्री ने भी इसका आह्वान किया है… यह एक नई आजादी है। हर उद्योगपति और हर समूह इसी पर काम कर रहा है।” वह आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए यहां आये थे।

कहां होगा निवेश उन्होंने कहा, प्रस्तावित निवेश में बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा परिवर्तन, बंदरगाह और अन्य चीजें शामिल होंगी। अदाणी ने कहा, ‘हमने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक बनने के लिए निवेश किया है… हम ऐसे विस्तार की तैयारी कर रहे हैं जो अगले दशक के लिए भारत की आकांक्षाओं से मेल खाता हो।’