    चपरासी से लेकर IAS तक के खाते में इस महीने से सैलरी बढ़कर आएगी, सरकार ने दिया था दिवाली का तोहफा

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 05:40 PM (IST)

    DA Hike News: इस महीने सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी, क्योंकि सरकार ने दिवाली पर महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की वृद्धि की थी, जिससे यह 58% हो गया है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा और कर्मचारियों में खुशी की लहर है। बढ़ी हुई सैलरी इस महीने से कर्मचारियों के खातों में आनी शुरू हो जाएगी।

    चपरासी से लेकर IAS तक के खाते में इस महीने की सैलरी बढ़कर आएगी, सरकार ने दिया था दिवाली का तोहफा

    नई दिल्ली। DA Hike News: केंद्र की मोदी सरकार ने अक्टूबर महीने की शुरुआत में केंद्रीय कर्चारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया था। सरकार ने डीए और डीआर में 3 फीसदी (DA hike 3 percent) की बढ़ोतरी की थी। इससे पहले 22 सितंबर से सरकार ने जीएसटी की नई दरें लागू करके आम जनता को महंगाई से राहत दी थी। उसके 10 दिनों के बाद ही सरकार ने डीए और डीआर बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया था। अब अक्टूबर महीने की सैलरी बढ़कर आएगी। साथ ही साथ 3 महीने का एरियर भी आएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महंगाई भत्ता बढ़ने से एक चपरासी से लेकर आईएस तक की सैलरी (Salary Increase) कितनी बढ़ जाएगी। इस संशोधन के साथ, डीए की दर अब 58% हो गई है।

    वित्त मंत्रालय ने 6 अक्टूबर, 2025 को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि, 5वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान/ग्रेड वेतन में अपना वेतन प्राप्त करना जारी रखने वाले कर्मचारियों के लिए डीए की दर 1 जुलाई, 2025 से मूल वेतन के मौजूदा 466% से बढ़ाकर 474% कर दी गई है।

    इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने 6 अक्टूबर को एक अलग विज्ञप्ति में कहा कि, जो कर्मचारी अभी भी छठे वेतन आयोग के पूर्व-संशोधित वेतनमान/ग्रेड वेतन के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए डीए दर 1 जुलाई से 252% से बढ़ाकर 257% कर दी गई है।

    महंगाई भत्ता (government employees DA hike) वह अतिरिक्त राशि है जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके वेतन पर मुद्रास्फीति के प्रभाव की भरपाई के लिए मिलती है। चूंकि कुछ कर्मचारियों को अभी भी पुराने वेतन ढांचे, जैसे छठे और पांचवें वेतन आयोग, के अनुसार भुगतान किया जा रहा है, इसलिए बढ़ा हुआ डीए उन्हें वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद करेगा।

    कितनी बढ़ेगी सैलरी?

    मान लीजिए कि एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 प्रतिमाह है और वह 5वें वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहा है।

    पहले, DA दर 466% थी, इसलिए कर्मचारी का DA था:  ₹18,000 × 466% = ₹83,880

    अब, नवीनतम संशोधन के बाद, DA बढ़कर 474% हो गया है: ₹18,000 × 474% = ₹85,320

    इसका मतलब है कि उसके DA में ₹1,440 प्रति माह की वृद्धि हुई है, जो काफी वृद्धि है।

    इसी प्रकार, ₹50,000 प्रति माह मूल वेतन वाले किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए, जो छठे वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान में वेतन प्राप्त करता है:

    पहले, 252% की DA दर पर, उसका DA था: ₹50,000 × 252% = ₹1,26,000

    वृद्धि के बाद, DA अब 257% है: ₹50,000 × 257% = ₹1,28,500

    इसका अर्थ है कि उसका DA प्रति माह ₹2,500 बढ़ जाएगा।

    DA Hike से कितनी सैलरी बढ़ी
    क्रमांक पद बेसिक सैलरी पुराना मंहगाई भत्ता (DA) नया महंगाई भत्ता (DA) सैलरी में कितनी हुई बढ़ोतरी
    1 चपरासी 18000 रुपये 9900 रुपये 10440 रुपये 540 रुपये
    2 क्लर्क 19900 रुपये 10945 रुपये 11542 रुपये 597 रुपये
    3 अपर डिवीजन क्लर्क 25500 रुपये 14025 रुपये 14790 रुपये 765 रुपये
    4 सेक्शन ऑफिसर 56100 रुपये 30855 रुपये 32538 रुपये 1683 रुपये
    5 डायरेक्टर 123000 रुपये 67650 रुपये 71340 रुपये 3690 रुपये
    6 जॉइन्ट सेक्रेटरी 144200 रुपये 79310 रुपये 83636 रुपये 4326 रुपये
    7 सेक्रेटरी 225000 रुपये 123750 रुपये 130500 रुपये 6750 रुपये

    महंगाई भत्ता, मूल वेतन, रोजगार क्षेत्र और नौकरी के स्थान आदि कारकों के आधार पर कर्मचारी दर कर्मचारी अलग-अलग होता है।

