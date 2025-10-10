चपरासी से लेकर IAS तक के खाते में इस महीने से सैलरी बढ़कर आएगी, सरकार ने दिया था दिवाली का तोहफा

नई दिल्ली। DA Hike News: केंद्र की मोदी सरकार ने अक्टूबर महीने की शुरुआत में केंद्रीय कर्चारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया था। सरकार ने डीए और डीआर में 3 फीसदी (DA hike 3 percent) की बढ़ोतरी की थी। इससे पहले 22 सितंबर से सरकार ने जीएसटी की नई दरें लागू करके आम जनता को महंगाई से राहत दी थी। उसके 10 दिनों के बाद ही सरकार ने डीए और डीआर बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया था। अब अक्टूबर महीने की सैलरी बढ़कर आएगी। साथ ही साथ 3 महीने का एरियर भी आएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महंगाई भत्ता बढ़ने से एक चपरासी से लेकर आईएस तक की सैलरी (Salary Increase) कितनी बढ़ जाएगी। इस संशोधन के साथ, डीए की दर अब 58% हो गई है।

वित्त मंत्रालय ने 6 अक्टूबर, 2025 को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि, 5वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान/ग्रेड वेतन में अपना वेतन प्राप्त करना जारी रखने वाले कर्मचारियों के लिए डीए की दर 1 जुलाई, 2025 से मूल वेतन के मौजूदा 466% से बढ़ाकर 474% कर दी गई है।

महंगाई भत्ता (government employees DA hike) वह अतिरिक्त राशि है जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके वेतन पर मुद्रास्फीति के प्रभाव की भरपाई के लिए मिलती है। चूंकि कुछ कर्मचारियों को अभी भी पुराने वेतन ढांचे, जैसे छठे और पांचवें वेतन आयोग, के अनुसार भुगतान किया जा रहा है, इसलिए बढ़ा हुआ डीए उन्हें वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद करेगा।