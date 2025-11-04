Language
    US से हो न हो! लेकिन EU, चिली  और न्यूजीलैंड से इस साल हो सकती है फ्री ट्रेड डील, भारत ने बनाया मास्टर प्लान!

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 07:10 PM (IST)

    India Free Trade Deal: भारत कई देशों के साथ फ्री ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है। इस साल के अंत तक भारत की EU, चिली और न्यूजीलैंड से फ्री ट्रेड डील होने की संभावना है। भारत एक्सपोर्ट में विविधता बढ़ाना चाहता है। EU भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत यूरोपीय देशों की वाइन पर 150% टैरिफ लगाता है। अमेरिका और भारत के बीच भी ट्रेड डील को लेकर बातचीत जारी है।

    नई दिल्ली। Free Trade Deal: भारत इस समय फ्री ट्रेड डील को लेकर कई देशों से बातचीत कर रहा है। अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर भी कई महीनों से बातचीत जारी है। लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। वहीं, दूसरी ओर कुछ ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक भारत की EU, चिली  और न्यूजीलैंड से फ्री ट्रेड डील हो सकती है।

    मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि यूरोपियन यूनियन, चिली और न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लिए बातचीत इस साल के आखिर तक पूरी होने की उम्मीद है। भारत एक्सपोर्ट में डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना चाहता है, खासकर लेबर-इंटेंसिव सेक्टर में, और रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई भी सुरक्षित करना चाहता है।

    भारत का सबसे बड़ा ट्र्रेडिंग पार्टनर

    EU भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जो भारत के कुल ट्रेड का 12.2 प्रतिशत है, जो US (10.8 प्रतिशत) और चीन (10.5 प्रतिशत) से आगे है। 27 देशों का यह ग्रुप यूनाइटेड स्टेट्स के बाद भारतीय एक्सपोर्ट के लिए दूसरा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है।

    वाणिज्य मंत्रालय कपड़ों और फुटवियर जैसे सामानों का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए EU के साथ बातचीत तेज कर दी है । अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ के बाद भारत तेजी के साथ अपना एक्सपोर्ट मार्केट तलाश रहा है। एक सूत्र ने बताया कि चिली और न्यूजीलैंड के साथ एक तेज़ ट्रेड डील से डाइवर्सिफिकेशन को और सपोर्ट मिल सकता है।

    एक दूसरे सूत्र ने कहा कि EU ट्रेड डील नवंबर तक भी हो सकती है, अगर ऑटोमोबाइल, व्हिस्की और वाइन जैसे मुख्य मुद्दों पर कुछ हद तक सहमति बन जाए, जिन पर 27 देशों का यह ग्रुप महत्वपूर्ण टैरिफ में कमी चाहता है।

    भारत यूरोपीय देशों की वाइन पर लगाता है 150% टैरिफ

    भारत अभी यूरोपीय ग्रुप से आने वाली वाइन पर 150 प्रतिशत टैरिफ लगाता है। वहीं, पूरी तरह से बनी हुई (CBU) पैसेंजर गाड़ियों पर इंपोर्ट ड्यूटी $40,000 से ज्यादा कीमत वाली कारों पर 110 प्रतिशत और $40,000 तक की कीमत वाली कारों पर 70 प्रतिशत है टैरिफ लगाता है।

    अमेरिका से भी जारी है बातचीत

    अमेरिका और भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत के दौर में हैं। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर कई दौर की बैठकें भी हो चुकी है। लेकिन अभी इन बैठकों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही दोनों देश ट्रेड डील को पूरी कर लेंगे। ट्रेड डील रुकी होने से भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ भी लगा हुआ है। ट्रेड डील होने के बाद शायद 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ कम भी हो सकता है।

