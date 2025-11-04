Zoho के Arattai की खूब हुई थी चर्चा, WhatsApp का बताया जा रहा था विकल्प; क्या अब खत्म हो गई चार दिन की चांदनी?

नई दिल्ली। Zoho को लेकर अक्टूबर में खूब चर्चा हुई। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसके अलग-अलग प्रोडक्ट्स को लेकर कई तरह की बातें लिखीं। उस समय लग रहा था कि सच में भारत ने विकल्प खोज लिया है। माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल और Meta के प्रोडक्ट्स को टक्कर देने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब Zoho की चर्चा धीमी पड़ गई है। जोहो का एक प्रोडक्ट है Arattai। इसे व्हाट्सएप का विकल्प कहा जा रहा था।



भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो द्वारा लॉन्च किया गया WhatsApp का मुकाबला करने वाला ऐप अरत्ताई, Google Play और Apple के ऐप स्टोर दोनों पर भारत के टॉप 100 ऐप्स से बाहर हो गया है। चार्ट में टॉप पर पहुंचने के मुश्किल से एक महीने बाद ही ऐसा हुआ है। Zoho के अरत्ताई का टॉप 100 से बाहर होना मेटा के WhatsApp के दबदबे को चुनौती देने में आने वाली मुश्किलों को दिखाता है। 4 नवंबर तक, यह मैसेजिंग ऐप Google Play पर 105वें और ऐप स्टोर पर 123वें नंबर पर था, जो अक्टूबर के बीच में मिली टॉप पोजीशन से काफी नीचे गिर गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या खत्म हो गई चार दिन की चांदनी? जोहो के सैकड़ों प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट्स के जरिए Zoho विदेशों से बड़ा बिजनेस लाता है। हालांकि, अब भारत सरकार ने इसके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। गूगल के जीमेल की जगह सरकार धीरे-धीरे करके जोहो के जोहोमेल का इस्तेमाल शुरू कर रही है। कई दफ्तरों मेंं यह शुरू भी हो गया है। वहीं, मेटा के WhatsApp को टक्कर देने के लिए Arattai भी खूब चर्चा में था। बहुत से लोगों ने इसे अक्टूबर में डाउनलोड भी किया था। लेकिन कुछ दिनों में इससे लोगों ने किनारा करना शुरू कर दिया।