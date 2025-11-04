Language
    घर बैठे फ्री में अपडेट होगा आपके आधार का पता, सरकार ने इतने दिनों की दी छूट; स्टेप-बाई-स्टेप समझें पूरा प्रोसेस

    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:15 PM (IST)

    भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्डधारकों के लिए ऑनलाइन आधार एड्रेस अपडेट की सुविधा को आसान कर दिया है, जो 14 जुलाई 2026 तक मुफ्त है। नाम, जन्मतिथि या बायोमेट्रिक्स में बदलाव के लिए आधार सेवा केंद्र जाना होगा। UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर और OTP से वेरिफिकेशन करके एड्रेस अपडेट किया जा सकता है। अन्य अपडेट के लिए 75 से 125 रुपए का शुल्क लगेगा।

    घर बैठे फ्री में अपडेट होगा आपके आधार का पता, सरकार ने इतने दिनों की दी छूट।

    नई दिल्ली| भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्डधारकों के लिए ऑनलाइन आधार एड्रेस अपडेट (aadhaar address update) की सुविधा और आसान कर दी है। UIDAI का कहना है कि इससे देशभर में डिजिटल सेवाओं को अपनाने की रफ्तार और बढ़ेगी। लेकिन नाम, जन्मतिथि या बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, फेस फोटो) जैसे अन्य डेमोग्राफिक बदलाव करने के लिए आधार सेवा केंद्र जाना जरूरी होगा। ऑनलाइन एड्रेस अपडेट की सुविधा 14 जुलाई 2026 तक पूरी तरह फ्री रखी गई है।

    स्टेप-बाई-स्टेप ऐसे करें आधार एड्रेस अपडेट

    • UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
    • 'Document Update' पर क्लिक करें
    • 'Submit' पर क्लिक करके आधार नंबर फिल करें
    • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें
    • 'Address Update' चुनें और तय करें कि आप डॉक्यूमेंट के जरिए अपडेट करेंगे या परिवार के मुखिया के आधार से
    • जरूरी जानकारी भरें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करें
    • एक्नॉलेजमेंट रिसीट डाउनलोड/सेव कर लें

    यह रिसीट 14 अंकों का URN (Update Request Number) देती है, जिससे आप ऑनलाइन स्टेटस देख सकते हैं। UIDAI को एड्रेस वेरिफिकेशन पूरा करने में 30 दिन तक लग सकते हैं।

    बाकी आधार अपडेट पर लगेगी इतनी फीस (aadhaar card update)

    UIDAI ने नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक्स जैसे बदलावों के लिए नई फीस तय की है। ये अपडेट सिर्फ आधार सेवा केंद्र पर ही हो सकेंगे और इसके लिए 75 से 125 रुपए (aadhaar card update fees) तक का शुल्क लगेगा।

    FAQ: आमतौर पर पूछे जाने वाले सवाल

    आधार एड्रेस अपडेट में कितना समय लगता है?

    UIDAI के अनुसार, ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने के बाद एड्रेस अपडेट प्रक्रिया में 90 दिन तक लग सकते हैं। इससे ज्यादा समय होने पर 1947 (टोल फ्री) या help@uidai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

    अपडेट स्टेटस कैसे देखें?

    UIDAI वेबसाइट पर 'Aadhaar Update Status' पेज पर जाकर URN या आधार नंबर डालकर स्टेटस जांच सकते हैं। OTP से वेरिफिकेशन जरूरी है।

    क्या PAN को UIDAI की साइट से आधार से लिंक किया जा सकता है?

    नहीं, PAN-आधार लिंकिंग केवल इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर ही होती है।

    क्या नाम, DOB और मोबाइल नंबर ऑनलाइन बदले जा सकते हैं?

    नहीं, ऑनलाइन सिर्फ एड्रेस अपडेट किया जा सकता है। बाकी बदलावों के लिए आधार सेवा केंद्र जाना होगा।