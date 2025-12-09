गली-गली घूमकर दिखाते थे फिल्म, इन चार भाईयों ने ऐसे शुरू की Warner Bros; दुनिया को दिया Batman-हैरी पॉटर

नई दिल्ली। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को खरीदने के लिए पैरामाउंट और नेटफ्लिक्स (Warner Bros Discovery Netflix Deal) में खींचतान चल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें नेटफ्लिक्स ने 82.7 अरब डॉलर और पैरामाउंट स्काईडांस कॉर्प ने 108.4 अरब डॉलर की बिड लगाई है।

कुल मिलाकर अनुमान लगाया जा रहा है कि वार्नर ब्रदर्स कंपनी का बिकना लगभग तय है। आइए जानते हैं इसका इतिहास।

कितने साल पुरानी है वार्नर ब्रदर्स? वार्नर ब्रदर्स, अमेरिकन एंटरटेनमेंट ग्रुप है, जिसकी शुरुआत सन 1923 में हुई थी। इसे खास तौर पर अपने फिल्म स्टूडियो के लिए जाना जाता है। 1990 में यह टाइम वार्नर इंक की सब्सिडियरी बन गई। वार्नर ब्रदर्स का हेडक्वार्टर बरबैंक, कैलिफोर्निया में है।

वार्नर ब्रदर्स को किसने किया था शुरू? वार्नर ब्रदर्स की शुरुआत (Warner Bros Founders) चार भाइयों ने की थी, जिनमें हैरी वार्नर, अल्बर्ट वार्नर, सैमुएल वार्नर और जैक वार्नर शामिल हैं। ये चारों भाई बेंजामिन आइचेलबाम के बेटे थे, जो कि एक आप्रवासी पोलिश मोची और फेरीवाले थे। वे पोलैंड से अमेरिका आए थे।

कैसे शुरू किया करियर? वॉर्नर बंधुओं ने अपने करियर की शुरुआत ओहियो और पेन्सिलवेनिया में घूमते हुए चलती-फिरती फिल्में दिखाकर की। इसके बाद 1903 में, उन्होंने मूवी थिएटर खरीदना शुरू किया, और फिर उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में एंट्री की।

उन्होंने कंपनी की शुरुआत से 10 साल पहले ही लगभग 1913 में अपनी फिल्में बनाना शुरू किया। इसके बाद 1917 में अपना प्रोडक्शन हेडक्वार्टर हॉलीवुड, कैलिफोर्निया में शिफ्ट किया और 1923 में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, इंक. की स्थापना की।

किस भाई के पास क्या थी जिम्मेदारी? इन चारों भाइयों ने अपनी जिम्मेदारियों को बांट लिया। इनमें सबसे बड़े हैरी, कंपनी के प्रेसिडेंट बने और न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर चलाते रहे। वहीं अल्बर्ट इसके ट्रेजरर और सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के हेड बने। सैम और जैक हॉलीवुड में स्टूडियो को मैनेज करते थे।

क्या पहले भी बिकी है कंपनी? जी हां सन 1967 में इलियट और केन हाइमन ने वार्नर ब्रदर्स को खरीद लिया और इसका नाम बदलकर वार्नर ब्रदर्स-सेवन आर्ट्स कर दिया। फिर दो साल बाद, इसे किन्नी कॉर्पोरेशन ने खरीदा, जिसके हेड स्टीवन जे. रॉस थे। उन्होंने किन्नी को मीडिया और एंटरटेनमेंट एम्पायर वार्नर कम्युनिकेशंस में बदला।