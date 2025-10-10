पहले रहे PM अब सांसद रहते हुए भी कर रहे हैं प्राइवेट नौकरी, 2 नई कंपनियों में मिला काम, दान में देंगे सैलरी

नई दिल्ली। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (Former British PM Rishi Sunak) सबसे शक्तिशाली पद छोड़ने के बाद फिर से नौकरी करने लगे और अब वे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन और एंथ्रोपिक एआई में वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका में शामिल हो गए हैं। हालांकि वे ब्रिटेन की संसद के सदस्य भी बने हुए हैं। ऋषि सुनक ने लिंक्डइन पर इस नए रोल के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा, "मेरा लंबे समय से मानना रहा है कि तकनीक हमारी दुनिया को बदल देगी और हमारे भविष्य को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाएगी। मैं इन दोनों कंपनियों की मदद करने के लिए उत्साहित हूं, क्योंकि ये कंपनियां इस बड़े रणनीतिक सवाल का समाधान ढूंढ रही हैं कि तकनीक को हमारी अर्थव्यवस्थाओं, हमारी सुरक्षा और हमारे समाज के लिए कैसे कारगर बनाया जाए।"

दान में देंगे सैलरी ऋषि सुनक ने कहा, "हम एक ऐसी तकनीकी क्रांति के कगार पर खड़े हैं जिसका प्रभाव औद्योगिक क्रांति जितना ही गहरा होगा, और ज़्यादा तेज़ी से महसूस किया जाएगा। सीनियर एडवाइजर के रूप में अपनी भूमिका में, मैं इन कंपनियों की मदद करना चाहता हूं ताकि यह बदलाव हम सभी के जीवन में यथासंभव सुधार ला सके।"