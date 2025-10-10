पहले रहे PM अब सांसद रहते हुए भी कर रहे हैं प्राइवेट नौकरी, 2 नई कंपनियों में मिला काम, दान में देंगे सैलरी
नई दिल्ली। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (Former British PM Rishi Sunak) सबसे शक्तिशाली पद छोड़ने के बाद फिर से नौकरी करने लगे और अब वे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन और एंथ्रोपिक एआई में वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका में शामिल हो गए हैं। हालांकि वे ब्रिटेन की संसद के सदस्य भी बने हुए हैं। ऋषि सुनक ने लिंक्डइन पर इस नए रोल के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा, "मेरा लंबे समय से मानना रहा है कि तकनीक हमारी दुनिया को बदल देगी और हमारे भविष्य को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाएगी। मैं इन दोनों कंपनियों की मदद करने के लिए उत्साहित हूं, क्योंकि ये कंपनियां इस बड़े रणनीतिक सवाल का समाधान ढूंढ रही हैं कि तकनीक को हमारी अर्थव्यवस्थाओं, हमारी सुरक्षा और हमारे समाज के लिए कैसे कारगर बनाया जाए।"
दान में देंगे सैलरी
ऋषि सुनक ने कहा, "हम एक ऐसी तकनीकी क्रांति के कगार पर खड़े हैं जिसका प्रभाव औद्योगिक क्रांति जितना ही गहरा होगा, और ज़्यादा तेज़ी से महसूस किया जाएगा। सीनियर एडवाइजर के रूप में अपनी भूमिका में, मैं इन कंपनियों की मदद करना चाहता हूं ताकि यह बदलाव हम सभी के जीवन में यथासंभव सुधार ला सके।"
लिंक्डइन पोस्ट में उन्होंने कहा कि इन भूमिकाओं से प्राप्त होने वाली पूरी राशि रिचमंड प्रोजेक्ट को दान कर दी जाएगी, जो एक चैरिटी है जिसे उन्होंने अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ मिलकर शुरू किया था।
चुनाव हारने के बाद शुरू की नौकरी
बता दें कि ऋषि सुनक ने पिछले साल जुलाई में आम चुनाव में हार के बाद विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, वे वर्तमान में रिचमंड और नॉर्थलेर्टन से ब्रिटिश संसद के सदस्य हैं। जुलाई में ही उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में सलाहकार की भूमिका के साथ नौकरी में वापसी की। इससे पहले भी ऋषि सुनक 2000 के दशक की शुरुआत में वॉल स्ट्रीट बैंक में एनालिस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं।
वहीं, राजनीतिक जीवन के साथ-साथ ऋषि सुनक की नौकरियां, व्यावसायिक नियुक्तियों पर सलाहकार समिति की शर्तों के पूर्ण अनुपालन में हैं, जो पूर्व मंत्रियों और वरिष्ठ सिविल सेवकों के लिए नई नौकरियों के नियमों की देखरेख करती है।
