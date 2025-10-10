Bihar Assembly Election 2025: विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का नामांकन आज से शुरू, आठ ने कटाई रसीद

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार से नामांकन शुरू हो जाएगा। अब तक अलग-अलग आरओ कार्यालय से आठ प्रत्याशियों ने नाजिर रसीद कटाई है। ये सभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।

सभी आरओ कार्यालय में हेल्प डेस्क गुरुवार से क्रियाशील हो गई है। यहां पर कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। आवश्यक कागजात व सामग्री भी उपलब्ध करा दी गई है।

गुरुवार को हेल्प डेस्क पर कर्मियों ने बैठकर नामांकन प्रक्रिया से संबंधित कार्य भी किया। सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए संबंधित आरओ के कार्यालय में ही नामांकन होगा और नाजिर रसीद कटेगी।

विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर 25 मजिस्ट्रेट और 275 पुलिस पदाधिकारी व जवानों की तैनाती की गई है। जगह-जगह ड्राप गेट और बैरिकेडिंग लगाने का कार्य किया जा रहा है। देर रात तक इसे पूरा करने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया है ताकि नामांकन के दिन किसी प्रकार से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो।