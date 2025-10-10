Bihar Assembly Election 2025: विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का नामांकन आज से शुरू, आठ ने कटाई रसीद
Bihar Assembly Election 2025: विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। आरओ कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित हैं। सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी तैनात हैं। नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा, जो 17 तारीख तक चलेगा। प्रत्याशियों को आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार से नामांकन शुरू हो जाएगा। अब तक अलग-अलग आरओ कार्यालय से आठ प्रत्याशियों ने नाजिर रसीद कटाई है। ये सभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।
सभी आरओ कार्यालय में हेल्प डेस्क गुरुवार से क्रियाशील हो गई है। यहां पर कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। आवश्यक कागजात व सामग्री भी उपलब्ध करा दी गई है।
गुरुवार को हेल्प डेस्क पर कर्मियों ने बैठकर नामांकन प्रक्रिया से संबंधित कार्य भी किया। सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए संबंधित आरओ के कार्यालय में ही नामांकन होगा और नाजिर रसीद कटेगी।
विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर 25 मजिस्ट्रेट और 275 पुलिस पदाधिकारी व जवानों की तैनाती की गई है। जगह-जगह ड्राप गेट और बैरिकेडिंग लगाने का कार्य किया जा रहा है। देर रात तक इसे पूरा करने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया है ताकि नामांकन के दिन किसी प्रकार से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो।
सभी ड्राप गेट और बैरिकेडिंग पर पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि कोई भी अनधिकृत रूप से परिसर में प्रवेश नहीं कर पाए। समाहरणालय परिसर में वाहनों की अवैध पार्किंग पर रोक लगा दी गई है। प्रत्याशी के साथ सिर्फ तीन वाहनों के नामांकन के लिए आने की अनुमति दी गई है। वह भी आरओ कार्यालय परिसर से सौ मीटर पहले ही वाहन छोड़ देंगे और वहां से पैदल चलकर नामांकन के लिए जाएंगे।
सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक होगा नामांकन
आयोग के निर्देशानुसार, सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। यह कार्य शुक्रवार से शुरू होकर 17 तक चलेगा। 18 को स्क्रूटनी होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
इन आरओ कार्यालय में कटे इतने एनआर
- मुजफ्फरपुर विस के लिए निगम कार्यालय से संजय कुमार, संजय कुमार, धनवंतरी देवी और सानू कुमार ने एनआर रसीद कटाया।
- साहेबगंज विस के लिए जिला भू-अर्जन कार्यालय से योगेन्द्र प्रसाद यादव ने नामांकन के लिए रसीद कटाया।
- कांटी विस के लिए दो प्रत्याशियों ने एनआर रसीद कटाया।
- गायघाट विस के लिए एसडीओ पूर्वी कार्यालय से एक निर्दलीय ने रसीद कटाई।
आपराधिक रिकार्ड में इन बिंदुओं पर देनी होगी जानकारी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन के समय एफिडेविट के रूप में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की संपूर्ण घोषणा करनी होती है। इसका पूर्ण विवरण देना अनिवार्य है।
- संबंधित थाने का नाम
- कोर्ट का नाम जहां मामला लंबित है
- केस नंबर एवं अपराध का विवरण
- मामले की वर्तमान स्थिति
- यदि किसी अपराध में दोष सिद्ध हुआ है, तो न्यायालय का नाम
- भारतीय दंड संहिता की धाराएं
- आदेश की तारीख
- अधिरोपित दंड और अपील की स्थिति
