जिसके लिए छोड़ी IAS की नौकरी, अब उसे ही बेच रहे हैं रोमन सैनी, डॉक्टरी-कलेक्टरी के बाद बिजनेस से भी मोहभंग!
AIIMS से डॉक्टर और फिर IAS बनने के बाद रोमन सैनी ने एडटेक प्लेटफॉर्म अनएकेडमी के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। अब खबर है कि उनकी यह फर्म बिकने जा रही है। एक रिपोर्ट की मानें तो एडटेक प्लेटफॉर्म अपग्रेड, बिजनेस में अपने कॉम्पीटिटर अनएकेडमी को खरीदने की तैयारी में है।
नई दिल्ली। 16 साल की उम्र में डॉक्टर, 22 की उम्र में IAS और फिर एन्टरप्रिन्योर बने रोमन सैनी (Roamn Saini) फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल, रोमन सैनी ने जिस बिजनेस के लिए आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दिया था अब वह कारोबार बिकने जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, एडटेक प्लेटफॉर्म अपग्रेड, बिजनेस में अपने कॉम्पीटिटर अनएकेडमी को खरीदने की तैयारी में है। खास बात है कि यह डील भारत के एडटेक सेक्टर में सबसे बड़ा मर्जर होगा। अपग्रेड, फिल्म निर्माता और उद्यमी रोनी स्क्रूवाला द्वारा समर्थित कंपनी है।
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट की मानें तो इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि अपग्रेड-अनएकेडमी सौदे की टर्मशीट पर तीन हफ्तों में हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस लेन-देन से अनएकेडमी का मूल्यांकन 300-400 मिलियन डॉलर (लगभग 2,800-3,500 करोड़ रुपये) हो जाएगा, जबकि 2021 में इसका अंतिम ज्ञात मूल्यांकन 3.44 बिलियन डॉलर (लगभग 30,500 करोड़ रुपये) था।
कौन हैं रोमन सैनी
रोमन सैनी, अनएकेडमी के को-फाउंडर हैं, जो शिक्षा से लेकर व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी काबिलियित का लोहा मनवा चुके हैं। महज 16 साल की उम्र में डॉक्टरी की परीक्षा पास AIIMS से मेडिकल की पढ़ाई की, फिर साल 2013 में 22 साल की उम्र में UPSC का एग्जाम क्लियर कर, IAS बने।
मध्य प्रदेश कैडर में रहकर उन्होंने कई प्रशासिनक पदों पर काम किया। साल 2015 में रोमन सैनी ने सिविल सर्विसेज से इस्तीफा दे दिया और बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। गौरव मुंजाल और हेमेश सिंह के साथ मिलकर उन्होंने अपनी मूल कंपनी सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजीज़ के तहत अनएकेडमी की को-फाउंडिंग की।
इस एडटेक प्लेटफॉर्म का लक्ष्य अलग-अलग परीक्षाओं के लिए छात्रों को कोचिंग देना था, खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा सुलभ कराना था, जिसमें वे काफी हद तक कामयाब हुए हैं।
कैसी होगी अपग्रेड-अनएकेडमी डील
इस डील के तहत, अनएकेडमी के भाषा-शिक्षण ऐप एयरलर्न को एक अलग इकाई में बदल दिया जाएगा, जबकि मुख्य परीक्षा-तैयारी व्यवसाय - जिसमें ऑफलाइन केंद्र भी शामिल हैं, अपग्रेड द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा।
अपग्रेड-अनएकेडमी के बीच डील की यह खबर ऐसे समय में आई है जब भारत का एडटेक इकोसिस्टम उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। भारत की बड़ी एडटेक कंपनियों में बायजूस, फिजिक्स वाला, अनएकेडमी और वेदांतू समेत कई नाम शामिल हैं। इनमें कर्ज संकट के चलते बायजूस करीब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है।
