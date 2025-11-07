जिसके लिए छोड़ी IAS की नौकरी, अब उसे ही बेच रहे हैं रोमन सैनी, डॉक्टरी-कलेक्टरी के बाद बिजनेस से भी मोहभंग!

नई दिल्ली। 16 साल की उम्र में डॉक्टर, 22 की उम्र में IAS और फिर एन्टरप्रिन्योर बने रोमन सैनी (Roamn Saini) फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल, रोमन सैनी ने जिस बिजनेस के लिए आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दिया था अब वह कारोबार बिकने जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, एडटेक प्लेटफॉर्म अपग्रेड, बिजनेस में अपने कॉम्पीटिटर अनएकेडमी को खरीदने की तैयारी में है। खास बात है कि यह डील भारत के एडटेक सेक्टर में सबसे बड़ा मर्जर होगा। अपग्रेड, फिल्म निर्माता और उद्यमी रोनी स्क्रूवाला द्वारा समर्थित कंपनी है।

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट की मानें तो इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि अपग्रेड-अनएकेडमी सौदे की टर्मशीट पर तीन हफ्तों में हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस लेन-देन से अनएकेडमी का मूल्यांकन 300-400 मिलियन डॉलर (लगभग 2,800-3,500 करोड़ रुपये) हो जाएगा, जबकि 2021 में इसका अंतिम ज्ञात मूल्यांकन 3.44 बिलियन डॉलर (लगभग 30,500 करोड़ रुपये) था।

कौन हैं रोमन सैनी रोमन सैनी, अनएकेडमी के को-फाउंडर हैं, जो शिक्षा से लेकर व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी काबिलियित का लोहा मनवा चुके हैं। महज 16 साल की उम्र में डॉक्टरी की परीक्षा पास AIIMS से मेडिकल की पढ़ाई की, फिर साल 2013 में 22 साल की उम्र में UPSC का एग्जाम क्लियर कर, IAS बने।