किसने खरीदा 7500 करोड़ का सोना, एक महीने में लगाया इतना पैसा, एशिया में दूसरे नंबर पर ऐसा निवेश
सोने की ऊंची कीमतों के बावजूद इसमें निवेश जारी है, और फिजिकल गोल्ड के साथ-साथ गोल्ड बेस्ट इन्वेस्टमेंट में भी लोग निवेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत के Gold ETF में अक्टूबर के दौरान 850 मिलियन डॉलर (7500 करोड़ रुपये) का नेट इन्वेस्टमेंट आया है, जो एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मंथली इन्वेस्टमेंट है।
नई दिल्ली। सोने की कीमत भले ही रिकॉर्ड बना रही हो लेकिन इसमें निवेश कम नहीं हो रहा है। इसकी गवाही दे रहा है गोल्ड ईटीएफ में आ रहा निवेश, दरअसल भारत के Gold ETF में अक्टूबर के दौरान 850 मिलियन डॉलर (7500 करोड़ रुपये) का नेट इन्वेस्टमेंट आया है, जो एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मासिक निवेश है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। हालांकि, यह आंकड़ा सितंबर के 911 मिलियन डॉलर से 6 प्रतिशत कम था, फिर भी यह लगातार पांचवें महीने पॉजिटिव फ्लो का प्रतीक है।
गोल्ड ईटीएफ में मार्च और मई को छोड़कर साल 2025 में हर महीने में गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों की स्थिर रुचि देखी गई है।
3 अरब डॉलर तक पहुंचा निवेश
इस साल अब तक, भारतीय गोल्ड ईटीएफ में निवेश रिकॉर्ड 3.05 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। खास बात है कि यह किसी एक साल का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है, और एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़कर 11.3 अरब डॉलर हो गया है। इसकी तुलना में 2024 में यह 1.29 अरब डॉलर, 2023 में 31 करोड़ डॉलर और 2022 में सिर्फ़ 3.3 करोड़ डॉलर रहा, जो गोल्ड-बेस्ड इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ते रुझान को दर्शाता है।
अक्टूबर के दौरान ईटीएफ निवेश के मामले में भारत दुनिया भर में तीसरे स्थान पर रहा, जो 6.33 अरब डॉलर के साथ अमेरिका और 4.51 अरब डॉलर के साथ चीन से पीछे है। जापान 49.95 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे और फ्रांस 31.2 करोड़ डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
जियो-पॉलिटिकल तनाव, बॉन्ड यील्ड में कमी और अस्थिर शेयर बाजार के चलते निवेशक सोने में लगातार निवेश कर रहे हैं और सोने की डिमांड बनी हुई है। भारत में सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमतें प्रति दस ग्राम 120231 रुपये पर पहुंच गई है।
