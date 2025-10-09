हुरुन इंडिया के बाद फोर्ब्स की भी आ गई लिस्ट, भारत के इन 100 अरबपतियों ने एक साल में गंवा दिए 9 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली। Forbes India 100 Richest List: हुरुन इंडिया के बाद अब फोर्ब्स ने भी भारत के अरबपतियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में भी मुकेश अंबानी का जलवा है। उन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की है। लेकिन भारत के टॉप 100 अमीरों को 100 बिलियन डॉलर यानी करीब 9 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

2025 की फोर्ब्स सूची में शामिल भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति 9% यानी लगभग 100 अरब डॉलर घटकर 1 ट्रिलियन डॉलर रह गई। यह गिरावट मुख्य रूप से कमजोर रुपये और पिछले साल की तुलना में बेंचमार्क सेंसेक्स में 3% की गिरावट के कारण हुई।

भारत के टॉप 10 सबसे अमीर मुकेश अंबानी; 105 अरब अमेरिकी डॉलर गौतम अदाणी और परिवार; 92 अरब डॉलर सावित्री जिंदल; 40.2 अरब डॉलर सुनील मित्तल और परिवार; 34.2 अरब डॉलर शिव नादर: 33.2 अरब डॉलर राधाकिशन दमानी और परिवार; 28.2 अरब डॉलर दिलीप सांघवी; 26.3 अरब डॉलर बजाज परिवार; 21.8 अरब डॉलर साइरस पूनावाला; 21.4 अरब डॉलर कुमार बिड़ला; 20.7 अरब डॉलर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी 105 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की भारत के सौ सबसे अमीर लोगों की सूची में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। उनकी संपत्ति में 12% यानी लगभग 14.5 अरब डॉलर की गिरावट आई, जिससे उनकी कुल संपत्ति 105 अरब डॉलर रह गई।

गौतम अदाणी और उनका परिवार 92 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अदाणी ग्रुप के संस्थापक को सितंबर में राहत मिली जब SEBI ने कहा कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा धोखाधड़ी वाले लेनदेन के आरोप साबित नहीं हो सके। इन आरोपों के कारण 2023 के दौरान अडानी समूह के शेयरों में भारी बिकवाली हुई थी।

ओपी जिंदल समूह की प्रमुख सावित्री जिंदल 40.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। पिछले साल की तुलना में उनकी संपत्ति में 3.5 अरब डॉलर की गिरावट आई है। जिंदल इस्पात, बिजली और बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में एक विविध औद्योगिक साम्राज्य का नेतृत्व करती हैं। वह भारत की सबसे धनी महिला बनी हुई हैं और अपने दिवंगत पति ओपी जिंदल द्वारा स्थापित दीर्घकालिक औद्योगिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती हैं।

भारती एयरटेल के संचालक, दूरसंचार दिग्गज सुनील मित्तल और उनका परिवार तीन पायदान चढ़कर 34.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए। मित्तल इस साल सबसे ज्यादा डॉलर कमाने वाले व्यक्ति भी रहे, उन्होंने अपनी संपत्ति में 3.5 अरब डॉलर का इजाफा किया। इससे पहले वे 2008 में इस स्थान पर थे।