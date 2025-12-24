आ गईं PAN-आधार, ITR और पेंशन स्कीम से जुड़ी डेडलाइन, साल के आखिरी दिन तक जरूर निपटा लें ये काम

नई दिल्ली। दिसंबर का चौथा हफ्ता चल रहा है। साल 2025 खत्म होने वाला है। कुछ फाइनेंशियल टास्क 2025 के बचे हुए दिनों में पूरे करना जरूरी हैं। पहला पुरानी पेंशन स्कीम की डेडलाइन आ गई है। दूसरा टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने की लास्ट डेट करीब है और तीसरा है बहुत से लोगों के लिए PAN-आधार लिंक करना जरूरी है। जानते हैं इन तीनों टास्क के बारे में विस्तार से।

किस टास्क की डेडलाइन कब?

NPS स्कीम A की एग्जिट विंडो (25 दिसंबर)

फाइनल ITR सबमिशन या रिवीजन (31 दिसंबर)

कुछ लोगों के लिए आधार-पैन लिंकिंग जरूरी (31 दिसंबर)

NPS को लेकर क्या है अपडेट?

ज्यादातर सब्सक्राइबर के लिए, नेशनल पेंशन सिस्टम "एक बार सेट करके भूल जाने" वाला सिस्टम है। इसीलिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया नोटिस ध्यान देने वाला है। अगर आप उन 1.7 करोड़ से ज्यादा भारतीयों में से हैं जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के जरिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपको भी प्रभावित कर सकता है।

बता दें कि PFRDA स्कीम A (टियर I, एक्टिव चॉइस के तहत) को दूसरी बड़ी स्कीमों के साथ मर्ज कर रहा है। क्योंकि स्कीम A, जिसमें REITs, InvITs, AIFs, और स्ट्रक्चर्ड डेट जैसे "वैकल्पिक" इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश था, उसका फंड छोटा है और उसमें डाइवर्सिफिकेशन भी लिमिटेड है।