रबी सीजन में किसानों को राहत, डीएपी और सल्फर पर बढ़ा दी सब्सिडी; सरकार देगी 37,952 करोड़ रुपए

नई दिल्ली| पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से पहले केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक और फैसला लिया है। रबी सीजन में किसानों को महंगे उर्वरकों से राहत देने के लिए सरकार ने फास्फोरस और सल्फर आधारित गैर-यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर 37,952 करोड़ रुपए कर दी है। यह राशि पिछले रबी सीजन के मुकाबले करीब 14,000 करोड़ रुपए ज्यादा है।

नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को किफायती दरों पर डीएपी, एनपीकेएस और अन्य उर्वरक उपलब्ध कराना है, ताकि खेती की लागत घटे और उत्पादन बढ़े। देश के कई हिस्सों में रबी फसलों की बुवाई शुरू हो चुकी है, जिनमें गेहूं, सरसों और चना प्रमुख हैं।

"सरकार चाहती है कि किसानों को डीएपी और टीएसपी जैसे जरूरी उर्वरक सस्ती दर पर मिलते रहें। इसके खुदरा दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होने दी जाएगी। सरकार पूरा बोझ खुद उठाएगी।" क्या हैं नई सब्सिडी दरें? फॉस्फेट पर सब्सिडी- ₹43.60 से बढ़ाकर ₹47.96 प्रति किलोग्राम

₹43.60 से बढ़ाकर ₹47.96 प्रति किलोग्राम सल्फर पर सब्सिडी- ₹1.77 से बढ़ाकर ₹2.87 प्रति किलोग्राम

₹1.77 से बढ़ाकर ₹2.87 प्रति किलोग्राम नाइट्रोजन (₹43.02) और पोटाश (₹2.38) पर दरें पूर्ववत रहेंगी। मंत्री ने बताया कि इन दरों को तय करते समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के आयात मूल्य, पोषक तत्वों की जरूरत और सरकार के अनुदान बोझ को ध्यान में रखा गया है। सरकार ने यह कदम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) से पहले उठाया है। माना जा रहा है कि पीएम किसान योजना (PM-KISAN) के 2-2 हजार रुपए बिहार चुनाव से पहले किसानों के खाते में आ सकते हैं। किसानों को सीधा लाभ वैष्णव ने बताया कि फास्फोरस और सल्फर के दामों में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि नाइट्रोजन और पोटाश के दाम स्थिर हैं। ऐसे में बढ़ी हुई सब्सिडी से किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और बाजार में उर्वरकों की कीमतें स्थिर रहेंगी।