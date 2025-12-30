फर्जी Aadhaar और Pan Card बनाने पर क्या मिल सकती है सजा? जानें इससे जुड़ा नियम

नई दिल्ली। आधार (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (Pan Card) आज काफी जरूरी दस्तावेज है। पैन कार्ड के बिना आप पैसों से जुड़ा कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते। इसके साथ ही कोई भी जरूरी काम के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है। अगर किसी फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाया तो क्या होगा?

अगर कोई फर्जी आधार कार्ड बनाता है तो उसे यूआईडीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 3 साल की जेल और 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

आज हम जानेंगे कि फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाने से क्या कानूनी कार्रवाई होगी?

इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट की मानें तो फर्जी पैन कार्ड बनाने में 10 हजार रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा हो सकती है।

पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी इनकम टैक्स के पास होती है। अगर आप पैसों से जुड़े जरूरी काम के लिए फर्जी पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इनकम टैक्स आपके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकता है।

ये दोनों इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए इन दोनों को लिंक करना भी जरूरी है। 31 दिसंबर से पहले यानी कल तक आप ये काम फ्री में कर सकते हैं।

Aadhaar Pan Linking: कैसे करें लिंक?

आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के जरिए पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स से आप आसानी से आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

स्टेप 1- सबसे पहले आपको टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।

स्टेप 2- यहां आपको लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3- अब अपना आधार और पैन कार्ड नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4- इसके बाद रिजर्स्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 5- फिर I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI पर क्लिक करें।

स्टेप 6- इसके बाद आपको Pan Has Been Linked Successfully का मैसेज आएगा।

SMS के जरिए कैसे करें पूरा?

इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

स्टेप 1- सबसे पहले ग्राहक को अपने रिजर्स्ड मोबाइल नंबर से

UIDPAN <12 Digit Aadhaar> <10 Digit PAN> मैसेज करना होगा।

स्टेप 2- आप में <567678> or <56161> में से किसी भी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।

उदाहरण के लिए जैसे आपका आधार नंबर 987654321012 और PAN नंबर ABCDE1234F ये है, तो आपको UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F लिखकर <567678> or <56161> इन दोनों में से किसी एक नंबर पर मैसेज करना होगा।