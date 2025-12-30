ITR Filing 2025: अगर 31 दिसंबर तक बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा?

नई दिल्ली। बिलेटेड रिटर्न फाइल और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। सवाल ये है कि अगर कोई टैक्सपेयर इस समय रहते पूरा नहीं करता, तो क्या होगा और क्या टैक्सपेयर्स को और मौके मिलेंगे? ये दोनों ही आईटीआर फाइलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण विकल्प है। अगर कोई टैक्सपेयर समय रहते आईटीआर फाइल नहीं कर पाया, तो वे बिलेटेड रिटर्न फाइल के तहत ये काम पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई टैक्सपेयर आईटीआर फाइलिंग में गलती कर देता है, वे रिवाइज्ड रिटर्न के जरिए इसे ठीक कर सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समय रहते नहीं किया तो क्या होगा? मीडिया रिपोर्ट की मानें तो अगर कोई व्यक्ति अगर 31 दिसंबर तक बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं करता, तो उनका ही मौका खो जाएगा। इसके साथ ही उनकी कंप्लायंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही आपके पास गलती ठीक करने का जो समय था वे भी हाथ से चले जाएगा।